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Головна Одеса Самовільно залишив військову частину — як покарав суд на Одещині

Самовільно залишив військову частину — як покарав суд на Одещині

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 00:57
Військового ЗСУ з Одещини судили за СЗЧ
Військовий на фронті. Фото ілюстративне: 18000.com

Військовий ЗСУ не бажав воювати та самовільно залишив місце служби. За це на чоловіка відкрили кримінальне провадження, йому довелося захищатися у суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік проходив службу у лавах ЗСУ за контрактом на посаді старшого матросу. Однак у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення фігурант самовільно залишив частину. В результаті на нього відкрили кримінальну справу за фактом СЗЧ, яку розглядали у Біляїївському районному суді Одеської області.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 4 ст. 407 КК України (самовільне залишення частини). Однак суд врахував той факт, що чоловік має на утриманні 2 неповнолітніх дітей та звільнив його від 3 років ув'язнення, замінивши їх на 1 рік іспитового терміну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину.  А також про службовця, який підробив документи про свою непридатність і хотів виїхати за кордон.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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