Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЭксклюзивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесские бойцы показали как сбивали дроны над городом (видео)

Одесские бойцы показали как сбивали дроны над городом (видео)

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:10
Как уничтожали дроны РФ над Одессой ночью 10 июня (видео)
Мобильная огневая группа. Фото: Цензор.нет

Во время ночной атаки на Одессу бойцы воздушных сил Украины снова продемонстрировали свою мастерство в сбитии вражеских БпЛА. Военные уничтожили 7 вражеских шахедов до того как они достигли своих целей.

Видео со сбиванием дронов поделились Воздушные силы Украины.

Реклама
Читайте также:

Подробности воздушного боя

Сегодня ночью воины Одесской зенитно-ракетной 160-й бригады Воздушного командования "Пивдень" вовремя заметили вражеские БпЛА со стороны моря. В результате работы мобильных огневых групп удалось уничтожить 7 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed". Благодаря этому дроны-камикадзе РФ так и не долетели до города.

"Ночью 10 июня 2025 года в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" уничтожили 7 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о том, что осталось от роддома в городе.

Одесса обстрелы Новости Одессы ПВО война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации