Как уничтожали дроны РФ над Одессой ночью 10 июня (видео)

Мобильная огневая группа. Фото: Цензор.нет

Во время ночной атаки на Одессу бойцы воздушных сил Украины снова продемонстрировали свою мастерство в сбитии вражеских БпЛА. Военные уничтожили 7 вражеских шахедов до того как они достигли своих целей.

Видео со сбиванием дронов поделились Воздушные силы Украины.

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Сегодня ночью воины Одесской зенитно-ракетной 160-й бригады Воздушного командования "Пивдень" вовремя заметили вражеские БпЛА со стороны моря. В результате работы мобильных огневых групп удалось уничтожить 7 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed". Благодаря этому дроны-камикадзе РФ так и не долетели до города.

"Ночью 10 июня 2025 года в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" уничтожили 7 вражеских ударных беспилотников типа "Shahed",— говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о том, что осталось от роддома в городе.