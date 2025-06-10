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Главная Одесса Как выглядит одесский роддом после обстрела — фото

Как выглядит одесский роддом после обстрела — фото

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 11:25
Обстрел родильного дома в Одессе российским дроном
Родильный дом. Фото: Новини.LIVE

Во время российского обстрела ночью 10 июня был сильно поврежден роддом в Одессе. К счастью, пациенты и персонал находились в укрытиях, однако люди до сих пор приходят в себя от пережитого ночью ужаса, некоторые обратились за помощью психологов.

О том как сейчас выглядит роддом после обстрела сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Обстрел роддома

Во время обстрела вражеский шахед попал в административный корпус, который расположен во дворе роддома. Работники находятся на рабочем месте только днем, поэтому ночью там, к счастью, никого не было. Родовое отделение осталось без остекления и получило повреждения от взрывной волны, однако залы и палаты сильно не пострадали.

Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 1
Уничтожено админздание. Фото: Новини.LIVE
Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 2
После атаки. Фото: Новини.LIVE
Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 3
Родильный дом. Фото: Новини.LIVE

Работа продолжается в штатном режиме

Директор медучреждения Ирина Головатюк-Юзефпольская говорит: укрытие учреждения, в котором находились пациенты и врачи во время атаки, оборудовано всем необходимым, чтобы принимать роды.

"Работа в роддоме продолжается. Не пострадали ни родильные залы, ни операционная, ни реанимация. Роды были до тревоги и после нее. Мы привыкли к этому, в укрытии есть 2 родильных зала, поэтому мы проводим роды в укрытии. К сожалению, пациенты уже привыкли к этому", — говорит директор роддома Ирина Головатюк-Юзефпольская.

Сейчас с женщинами в роддоме работают психологи. В руководстве заведения обещают решить проблемы с выбитыми окнами в течение следующих 10 дней.

Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 4
Директор заведения Ирина Головатюк-Юзефпольская. Фото: Новини.LIVE
Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 5
Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE
Состояние роддома после ночного обстрела Одессы - фото 6
Выбитые двери. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о количестве жертв в результате ночной атаки. А также об обстреле гражданской инфраструктуры Одессы.

Одесса обстрелы Новости Одессы родильный дом война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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