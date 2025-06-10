Обстрел родильного дома в Одессе российским дроном

Родильный дом. Фото: Новини.LIVE

Во время российского обстрела ночью 10 июня был сильно поврежден роддом в Одессе. К счастью, пациенты и персонал находились в укрытиях, однако люди до сих пор приходят в себя от пережитого ночью ужаса, некоторые обратились за помощью психологов.

О том как сейчас выглядит роддом после обстрела сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Во время обстрела вражеский шахед попал в административный корпус, который расположен во дворе роддома. Работники находятся на рабочем месте только днем, поэтому ночью там, к счастью, никого не было. Родовое отделение осталось без остекления и получило повреждения от взрывной волны, однако залы и палаты сильно не пострадали.

Уничтожено админздание. Фото: Новини.LIVE

После атаки. Фото: Новини.LIVE

Родильный дом. Фото: Новини.LIVE

Работа продолжается в штатном режиме

Директор медучреждения Ирина Головатюк-Юзефпольская говорит: укрытие учреждения, в котором находились пациенты и врачи во время атаки, оборудовано всем необходимым, чтобы принимать роды.

"Работа в роддоме продолжается. Не пострадали ни родильные залы, ни операционная, ни реанимация. Роды были до тревоги и после нее. Мы привыкли к этому, в укрытии есть 2 родильных зала, поэтому мы проводим роды в укрытии. К сожалению, пациенты уже привыкли к этому", — говорит директор роддома Ирина Головатюк-Юзефпольская.

Сейчас с женщинами в роддоме работают психологи. В руководстве заведения обещают решить проблемы с выбитыми окнами в течение следующих 10 дней.

Директор заведения Ирина Головатюк-Юзефпольская. Фото: Новини.LIVE

Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE

Выбитые двери. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о количестве жертв в результате ночной атаки. А также об обстреле гражданской инфраструктуры Одессы.