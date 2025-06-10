Обстріл пологового будинку в Одесі російським дроном

Пологовий будинок. Фото: Новини.LIVE

Під час російського обстрілу в ніч проти 10 червня було сильно пошкоджено пологовий будинок в Одесі. На щастя, пацієнти та персонал перебували в укриттях, однак люди досі оговтуються від пережитого вночі жаху, деякі звернулися по допомогу психологів.

Про те, як зараз виглядає пологовий будинок після обстрілу, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Обстріл пологового будинку

Під час обстрілу ворожий "шахед" влучив в адміністративний корпус, який знаходиться у дворі пологового будинку. Працівники присутні на робочому місці лише вдень, тому вночі там, на щастя, нікого не було. Родове відділення залишилось без скління та отримало ушкодження від вибухової хвилі, однак зали та палати сильно не постраждали.

Знищена адмінбудівля. Фото: Новини.LIVE

Після атаки. Фото: Новини.LIVE

Пологовий будинок. Фото: Новини.LIVE

Робота продовжується у штатному режимі

Директорка медзакладу Ірина Головатюк-Юзефпольська каже: укриття установи, в якому перебували пацієнти та лікарі під час атаки, обладнане усім необхідним, аби приймати роди.

"Робота в пологовому будинку продовжується. Не постраждали ні пологові зали, ні операційна, ні реанімація. Пологи були до тривоги та після неї. Ми звикли до цього, в укритті є два пологові зали, тому ми проводимо пологи в укритті. На жаль, пацієнти вже звикли до цього", — каже директорка пологового будинку Ірина Головатюк-Юзефпольська.

Наразі із жінками у пологовому будинку працюють психологи. У керівництві закладу обіцяють вирішити проблеми із вибитими вікнами протягом наступних 10 днів.

Директорка закладу Ірина Головатюк-Юзефпольська. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Вибиті двері. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість жертв внаслідок нічної атаки. А також про обстріл цивільної інфраструктури Одеси.