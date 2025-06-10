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Головна Одеса Який вигляд має одеський пологовий будинок після обстрілу — фото

Який вигляд має одеський пологовий будинок після обстрілу — фото

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 11:25
Обстріл пологового будинку в Одесі російським дроном
Пологовий будинок. Фото: Новини.LIVE

Під час російського обстрілу в ніч проти 10 червня було сильно пошкоджено пологовий будинок в Одесі. На щастя, пацієнти та персонал перебували в укриттях, однак люди досі оговтуються від пережитого вночі жаху, деякі звернулися по допомогу психологів.

Про те, як зараз виглядає пологовий будинок після обстрілу, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Обстріл пологового будинку

Під час обстрілу ворожий "шахед" влучив в адміністративний корпус, який знаходиться у дворі пологового будинку. Працівники присутні на робочому місці лише вдень, тому вночі там, на щастя, нікого не було. Родове відділення залишилось без скління та отримало ушкодження від вибухової хвилі, однак зали та палати сильно не постраждали. 

Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 1
Знищена адмінбудівля. Фото: Новини.LIVE
Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 2
Після атаки. Фото: Новини.LIVE
Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 3
Пологовий будинок. Фото: Новини.LIVE

Робота продовжується у штатному режимі

Директорка медзакладу Ірина Головатюк-Юзефпольська каже: укриття установи, в якому перебували пацієнти та лікарі під час атаки, обладнане усім необхідним, аби приймати роди.

"Робота в пологовому будинку продовжується. Не постраждали ні пологові зали, ні операційна, ні реанімація. Пологи були до тривоги та після неї. Ми звикли до цього, в укритті є два пологові зали, тому ми проводимо пологи в укритті. На жаль, пацієнти вже звикли до цього", — каже директорка пологового будинку Ірина Головатюк-Юзефпольська.

Наразі із жінками у пологовому будинку працюють психологи. У керівництві закладу обіцяють вирішити проблеми із вибитими вікнами протягом наступних 10 днів.

Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 4
Директорка закладу Ірина Головатюк-Юзефпольська. Фото: Новини.LIVE
Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 5
Вибите скло. Фото: Новини.LIVE
Стан пологового будинку після нічного обстрілу Одеси - фото 6
Вибиті двері. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість жертв внаслідок нічної атаки. А також про обстріл цивільної інфраструктури Одеси.

Одеса обстріли Новини Одеси пологовий будинок війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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