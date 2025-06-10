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Главная Одесса Все, что осталось от дома в Одессе после обстрела

Все, что осталось от дома в Одессе после обстрела

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Дата публикации 10 июня 2025 12:48
Последствия обстрела Одессы дронами РФ 10 июня 2025 года - дом, в котором погибли люди (фото)
Разрушение дома. Фото: Новини.LIVE

В результате обстрела сильно пострадал дом в центре Одессы — двое его жителей погибли, девять человек получили ранения. Люди до сих пор в шоке после пережитого, некоторые не могут сдержать слез, убирая последствия ночной атаки.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Ночная атака

Муж Натальи получил этой ночью осколочное ранение. Кроме того, в результате обстрела в ее квартире нет окон, был также значительно поврежден балкон. Стены помещения покрылись трещинами от мощных взрывных волн. Женщина до сих пор едва сдерживает слезы.

"Когда началась тревога и шум шахедов я едва успела добежать до комнаты детей. И в тот момент муж закричал: "ложитесь, падайте!". Сразу после этого мы услышали взрывы. Мои дети оказались в эпицентре обстрела уже во второй раз", — говорит Наталья.

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 1
Наталья, попала под обстрел. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 2
Возле места попадания. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 3
Поврежденные балконы. Фото: Новини.LIVE

Колоссальные убытки

Владислав Григорчук — владелец отеля, который находится в соседнем здании. Предприниматель говорит: дом остался без крыши, окон и дверей. Подсчитать все убытки пока невозможно, но они огромны. Однако самое страшное: в результате обстрела погиб сосед мужчины.

"Сосед один погиб, было попадание обломков в его квартиру. Очень много обломков здесь по всей территории. Подсчитать все убытки пока еще невозможно", — говорит Владислав Григорчук.

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 4
Владислав Григорчук, владелец отеля. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 5
Разрушенный гараж. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 6
Дом без окон. Фото: Новини.LIVE

Специалисты обследуют поврежденные дома

Сейчас специалисты из Строительной академии устанавливают уровень повреждения зданий, чтобы выяснить в каком они состоянии. В случае необходимости проведения противоаварийных работ городской голова пообещал выделить на них средства на внеочередной сессии.

"Сейчас специалисты проводят обследование здания. Необходимо выяснить насколько оно повреждено или разрушено и решить что делать. От этого мы будем отталкиваться и уже принимать решение. В случае необходимости будем собирать сессию о выделении средств на проведение противоаварийных работ",— сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В Приморском районе организована работа оперативного штаба по адресу: Старосина площадь,3/пров. Александрийский (бывш. Волжский). Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи.

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 7
Сожженное авто. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 8
Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 9
Место попадания дрона Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том как выглядит роддом после обстрела. А также о количестве погибших в результате атаки.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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