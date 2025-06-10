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Головна Одеса Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:48
Наслідки обстрілу Одеси дронами РФ 10 червня 2025 року - будинок, в якому загинули люди (фото)
Руйнація будинку. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу сильно постраждав будинок у центрі Одеси — двоє його мешканців загинули, дев'ятеро осіб отримали поранення. Люди досі в шоці після пережитого, деякі не можуть стримати сліз, прибираючи наслідки нічної атаки.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Нічна атака

Чоловік Наталії отримав цієї ночі осколкове поранення. Крім того, внаслідок обстрілу в її квартирі немає вікон, був також значно пошкоджений балкон. Стіни приміщення вкрилися тріщинами від потужних вибухових хвиль. Жінка досі ледве стримує сльози.

"Коли почалася тривога та шум "шахедів", я ледве встигла добігти до кімнати дітей. І в той момент чоловік закричав: "Лягайте, падайте!". Одразу після цього ми почули вибухи. Мої діти опинилися в епіцентрі обстрілу вже вдруге", — каже Наталія.

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 1
Наталія потрапила під обстріл. Фото: Новини.LIVE 
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 2
Біля місця влучання. Фото: Новини.LIVE 
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 3
Пошкоджені балкони. Фото: Новини.LIVE 

Колосальні збитки

Владислав Григорчук — власник готелю, що знаходиться у сусідній будівлі. Підприємець каже: будинок лишився без даху, вікон та дверей. Підрахувати усі збитки наразі неможливо, але вони величезні. Однак найстрашніше: внаслідок обстрілу загинув сусід чоловіка.

"Сусід один загинув, було влучення уламків в його квартиру. Дуже багато уламків тут по всій території. Підрахувати усі збитки поки ще неможливо", — каже Владислав Григорчук.

Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 4
Владислав Григорчук, власник готелю. Фото: Новини.LIVE 
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 5
Зруйнований гараж. Фото: Новини.LIVE 
Все, що залишилося від будинку в Одесі після обстрілу - фото 6
Будинок без вікон. Фото: Новини.LIVE 

Фахівці обстежують пошкоджені будинки

Наразі спеціалісти з Будівельної академії встановлюють рівень пошкодження будівель, аби з'ясувати, в якому вони стані. У разі необхідності проведення протиаварійних робіт міський голова пообіцяв виділити на них кошти на позачерговій сесії.

"Зараз фахівці проводять обстеження будівлі. Необхідно з'ясувати, наскільки вона пошкоджена або зруйнована, та вирішити, що робити. Від цього ми будемо відштовхуватись і вже приймати рішення. У разі необхідності будемо збирати сесію щодо виділення коштів на проведення протиаварійних робіт", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

У Приморському районі організовано роботу оперативного штабу за адресою: Старосіна площа, 3/пров. Олександрійський (колиш. Волзький). Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги.

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Спалене авто. Фото: Новини.LIVE 
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Знищене авто. Фото: Новини.LIVE 
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Місце влучання дрону. Фото: Новини.LIVE 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає пологовий будинок після обстрілу. А також про кількість загиблих внаслідок атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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