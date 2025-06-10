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Главная Одесса Сотрудник ТЦК в Одессе снимал с розыска уклонистов — стоимость

Сотрудник ТЦК в Одессе снимал с розыска уклонистов — стоимость

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Дата публикации 10 июня 2025 12:00
Командир отделения ТЦК в Одессе за деньги помогал уклонистам
Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Командир отделения ТЦК в Одессе помогал уклонисту за деньги сняться с розыска. Однако клиент сотрудничал с правоохранителями, из-за чего военный был задержан во время передачи средств.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, к работнику ТЦК обратился гражданин с вопросом о возможном снятии с розыска лица, которое уклонялось от мобилизации. Получив эту информацию, военнослужащий, действуя в сговоре со своим знакомым, предложил свои "услуги". За 1 500 долларов США фигурант обещал повлиять на должностных лиц терцентра комплектования для исключения клиента с учета. В дальнейшем сумма взятки была повышена до 6 500 долларов США. При этом подозреваемый настаивал на получении 1 500 долларов в качестве аванса.

Несмотря на выдвинутые требования, военнообязанный обратился в правоохранительные органы и действовал под их контролем. Затем вблизи одного из магазинов в Одессе военнослужащий получил оговоренную часть неправомерной выгоды в сумме 1 500 долларов США. Через месяц он сообщил клиенту что в ближайшее время он будет снят с розыска Болградским РТЦК и СП, а также передал контакты своего сообщника для дальнейшего согласования вопроса. Спустя некоторое время на парковке возле торгового заведения подозреваемый получил вторую часть взятки в сумме 5 000 долларов США. Сразу после этого обоих фигурантов задержали правоохранители.

Какое наказание грозит

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 908 тыс. грн каждому. Фигурантам сообщено о подозрении по 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Им грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который избивал свою жену. А также о наказании за похищение человека и вымогательство денег за него.

Одесса прокуратура Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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