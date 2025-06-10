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Головна Одеса Співробітник ТЦК в Одесі знімав із розшуку ухилянтів — вартість

Співробітник ТЦК в Одесі знімав із розшуку ухилянтів — вартість

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Дата публікації: 10 червня 2025 12:00
Командир відділення ТЦК в Одесі за гроші допомагав ухилянтам
Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Командир відділку ТЦК в Одесі допомагав ухилянту за гроші знятися з розшуку. Однак клієнт співпрацював із правоохоронцями, через що військового було затримано під час передачі коштів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, до працівника ТЦК звернувся громадянин з питанням щодо можливого зняття з розшуку особи, яка ухилялася від мобілізації. Отримавши цю інформацію, військовослужбовець, діючи у змові зі своїм знайомим, запропонував свої "послуги". За 1 500 доларів США фігурант обіцяв вплинути на посадових осіб терцентру комплектування задля виключення клієнта з обліку. Надалі сума хабара була підвищена до 6 500 доларів США. При цьому підозрюваний наполягав на отриманні 1 500 доларів як авансу.

Попри висунуті вимоги, військовозобов’язаний звернувся до правоохоронних органів і діяв під їх контролем. Потім поблизу одного з магазинів в Одесі військовослужбовець одержав обумовлену частину неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США. Через місяць він повідомив клієнту, що найближчим часом його буде знято з розшуку Болградським РТЦК та СП, а також передав контакти свого спільника для подальшого узгодження питання. Згодом, на парковці біля торговельного закладу підозрюваний одержав другу частину хабара в сумі 5 000 доларів США. Одразу після цього обох фігурантів затримали правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 908 тис. грн кожному. Фігурантам повідомлено про підозру за 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Їм загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив свою дружину. А також про покарання за викрадення людини та вимагання грошей за неї.

Одеса прокуратура Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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