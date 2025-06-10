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Главная Одесса Обстрел Одессы — в каком состоянии находятся пострадавшие

Обстрел Одессы — в каком состоянии находятся пострадавшие

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Дата публикации 10 июня 2025 14:54
Стало известно о состоянии раненых в результате обстрела Одессы
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Стало известно о состоянии раненых в результате вражеского обстрела. Сейчас четверо из них находятся в больнице, их состояние медикам удалось стабилизировать.

Об этом Новини.LIVE узнали у заместителя медицинского директора больницы Владислава Севергина.

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Состояние раненых

В больницу доставили двух женщин и 5 мужчин, пострадавших в результате обстрела. Четверо человек были госпитализированы, другим трем потерпевшим была оказана амбулаторная помощь. Пациенты получили минно-взрывные травмы, они сейчас в состоянии средней степени тяжести.

"Почти все пострадавшие получили травмы, находясь дома. Но был пациент который вышел посмотреть что же там случается на улице. Он вышел из дома и получил осколочные ранения нижних и верхних конечностей",— говорит заместитель медицинского директора больницы Владислав Севергин.

Сейчас состояние всех пострадавших удалось стабилизировать.

Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Одеси - фото 1
Владислав Севергин, зам. медицинского директора больницы. Фото: Новини.LIVE

Обстрел 10 июня

В результате атаки были разрушены жилые дома в центре Одессы. Также получили повреждения спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала и автомобили горожан. Погибли двое мужчин 59 и 57 лет. По предварительным данным, девять человек пострадали, четырех из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядит после обстрела роддом в Одессе. А также о том, как горожане пережили эту ночь.

Одесса медики обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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