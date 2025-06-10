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Головна Одеса Обстріл Одеси — у якому стані перебувають постраждалі

Обстріл Одеси — у якому стані перебувають постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 14:54
Стало відомо про стан поранених внаслідок обстрілу Одеси
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Стало відомо про стан поранених в Одесі внаслідок ворожого обстрілу. Наразі четверо з них перебувають у лікарні, їх стан медикам вдалося стабілізувати.

Про це Новини.LIVE дізналися у заступника медичного директора лікарні Владислава Севергіна.

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Стан поранених

До лікарні доправили 2 жінок та 5 чоловіків, які постраждали внаслідок обстрілу. Четверо осіб було ушпиталено, іншим трьом потерпілим було надано амбулаторну допомогу. Пацієнти отримали мінно-вибухові травми, вони зараз у середньому ступені важкості. 

"Майже всі постраждалі отримали травми, перебуваючи вдома. Але був пацієнт, який вийшов подивитися, що ж там трапилось на вулиці. Він вийшов з дому та отримав осколкові поранення нижніх та верхніх кінцівок", — каже заступник медичного директора лікарні Владислав Севергін.

Наразі стан усіх постраждалих вдалося стабілізувати.

Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Одеси - фото 1
Владислав Севергін, заст. медичного директора лікарні. Фото: Новини.LIVE

Обстріл 10 червня

В результаті атаки були зруйновані житлові будинки у середмісті Одеси. Також отримали ушкодження спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу і автомобілі містян. Загинули двоє чоловіків 59 та 57 років. За попередніми даними, дев'ятеро людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у стані середнього ступеню важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як виглядає після обстрілу пологовий будинок в Одесі. А також про те, як містяни пережили цю ніч.

Одеса медики обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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