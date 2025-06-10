Як знищували дрони РФ над Одесою вночі 10 червня (відео)

Одеські бійці показали як збивали дрони над містом — відео
Під час нічної атаки на Одесу бійці повітряних сил України знову продемонстрували свою майтерність у збитті ворожих БпЛА. Військові знищили 7 ворожих шахедів до того як вони досягли своїх цілей.
Відео зі збиттям дронів поділилися Повітряні сили Україні.
Подробиці повітряного бою
Сьогодні вночі воїни Одеської зенітно-ракетної 160-ї бригади Повітряного командування "Південь" вчасно помітили ворожі БпЛА зі сторони моря. В результаті роботи мобільних вогневих груп вдалося знищити 7 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed". Завдяки цьому дрони-камікадзе РФ так і не долетіли до міста.
"Вночі 10 червня 2025 року на Одещині воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили 7 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed",— йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про те, що залишилося від пологового будинку в місті.
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