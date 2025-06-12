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Главная Одесса Появились первые фото ночной атаки на Одесчину

Появились первые фото ночной атаки на Одесчину

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Дата публикации 12 июня 2025 09:19
Последствия атаки на Одесскую область дронами-камикадзе 12 июня 2025 года (фото)
Уничтоженное здание. Фото: Измаильская районная государственная администрация
Ключові моменти Атака на Одесскую область Прокуратура открыла дело

Ночью Россия осуществила очередную дроновую атаку на Вилковскую ОТГ в Одесской области. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских БпЛА, однако не обошлось без повреждений гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

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В результате дроновой атаки было повреждено предприятие по заготовке камыша и несколько многоквартирных домов в Вилковской ОТГ. Пострадавших, к счастью, нет. На местах попаданий возникли пожары — огонь уничтожил 2 комбайна и один грузовой автомобиль. Однако возгорание быстро ликвидировали спасатели.

"От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 14 спасателей. От местной пожарной команды 1 единица техники и 3 человека",— говорится в сообщении спасателей.

Возможно, это изображение 1 человек, огонь и текст
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, огонь и текст
Спасатель за работой. Фото: ГСЧС Одесской области
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На месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура открыла дело

Измаильская окружная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины (совершение военных преступлений). Правоохранители тщательно документируют все последствия дроновой атаки РФ.

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Уничтоженные склады. Фото: Измаильская районная государственная администрация
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Разрушения после атаки. Фото: Измаильская районная государственная администрация
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Уничтоженное сооружение. Фото: Измаильская районная государственная администрация

Напомним, недавно мы писали об атаке на Одесскую область в ночь на 11 июня. А также об обстреле Харькова беспилотниками.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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