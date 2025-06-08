Аварія в Одеській області — загинули мати і двоє дітей

В Одеській області автівка врізалась в дерево. Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталася вранці 8 червня в Одеській області. Водій не впорався з керуванням, і легковик влетів у дерево. Є загиблі та поранені.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в одеській області.

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Трагедія сталася поблизу села Катлабуг в ізмаїльському районі. За попередніми даними, 37-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, і машина врізалась у придорожнє дерево.

У салоні перебувала вся родина: мати, батько та троє дітей — чотиримісячне немовля, 12-річна дівчинка і 15-річний хлопець.

На жаль, загинули 41-річна жінка та її найменша та найстарша дитина. Водія і 12-річну доньку доправили до лікарні. Чоловіку взяли біозразки для перевірки на алкоголь або наркотики.

На місці ДТП працюють слідчі

На місці працювали слідчі, рятувальники та поліція. Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Поки що встановлюється правова кваліфікація інциденту.

Поліція Одещини закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість, адже ціна помилки — людські життя.

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