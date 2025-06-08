Жінка з Одеси вкусила поліцейську — вирок суду

Жінка у поліцейському відділку. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі жінка, яка неодноразово влаштовувала скандали з родичами та сусідами, напала на поліцейську. Інцидент стався під час сімейного конфлікту, коли правоохоронці приїхали на виклик.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Відомо, що кривдниця раніше вже була судима. Восени 2023 року до її будинку знову приїхали поліцейські, яких викликали сусіди через гучну сварку. Свідки розповіли, що на подвір’ї було чути крики, а обвинувачена була в стані сильного алкогольного сп’яніння — кричала, ображала всіх і не пускала правоохоронців до квартири.

Згодом вони все ж увійшли до помешкання і намагались заспокоїти жінку. Вона впала на підлогу, почала пручатися, штовхатися і кричати. Коли одна з поліцейських підійшла ближче, кривдниця вкусила її за ногу, а потім ще й вдарила в обличчя. Постраждала отримала розсічення губи.

Згідно з матеріалами слідства, після цього, на жінку вдягли кайданки. Але навіть сидячи на дивані, вона кричала, плювалася та намагалась вдарити бабусю, з якою часто конфліктувала. На місце прибула швидка — медики впізнали жінку, бо вже не раз виїжджали на цю адресу. Згодом стало відомо, що вона перебуває на обліку в психіатричному закладі.

Зазначимо, окрім цього інциденту, сусіди неодноразово скаржилися на її поведінку, стверджується у рішенні суду. Вона поверталась додому пізно, голосно лаялась і порушувала спокій у дворі.

Як покарали жінку

Суд визнав її винною у нападі на правоохоронницю та виніс вирок — 2 роки обмеження волі. До набрання вироком чинності вона перебуватиме під особистим зобов’язанням — має повідомляти про зміну місця проживання та з’являтись до суду за викликом. Крім того, суд зобов’язав обвинувачену виплатити потерпілій 5000 гривень матеріальної та 10 000 гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, у Карлівському районі Полтавської області жінка вдарила працівника ТЦК та отримала вирок. Також ми писали, що на Київщині судили жінку, яка інформувала ворога про розташування військових об'єктів.