Женщина из Одессы укусила полицейскую — приговор суда

Женщина в полицейском участке. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе женщина, которая неоднократно устраивала скандалы с родственниками и соседями, напала на полицейскую. Инцидент произошел во время семейного конфликта, когда правоохранители приехали на вызов.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что обидчица ранее уже была судима. Осенью 2023 года к ее дому снова приехали полицейские, которых вызвали соседи из-за громкой ссоры. Свидетели рассказали, что во дворе были слышны крики, а обвиняемая была в состоянии сильного алкогольного опьянения — кричала, оскорбляла всех и не пускала правоохранителей в квартиру.

Впоследствии они все же вошли в помещение и пытались успокоить женщину. Она упала на пол, начала сопротивляться, толкаться и кричать. Когда одна из полицейских подошла ближе, обидчица укусила ее за ногу, а потом еще и ударила в лицо. Пострадавшая получила рассечение губы.

Согласно материалам следствия, после этого, на женщину надели наручники. Но даже сидя на диване, она кричала, плевалась и пыталась ударить бабушку, с которой часто конфликтовала. На место прибыла скорая — медики узнали женщину, потому что уже не раз выезжали по этому адресу. Впоследствии стало известно, что она состоит на учете в психиатрическом учреждении.

Отметим, кроме этого инцидента, соседи неоднократно жаловались на ее поведение, утверждается в решении суда. Она возвращалась домой поздно, громко ругалась и нарушала покой во дворе.

Как наказали женщину

Суд признал ее виновной в нападении на правоохранительницу и вынес приговор — 2 года ограничения свободы. До вступления приговора в силу она будет находиться под личным обязательством — должна сообщать об изменении места жительства и являться в суд по вызову. Кроме того, суд обязал обвиняемую выплатить потерпевшей 5000 гривен материального и 10 000 гривен морального ущерба.

Напомним, в Карловском районе Полтавской области женщина ударила работника ТЦК и получила приговор. Также мы писали, что на Киевщине судили женщину, которая информировала врага о расположении военных объектов.