Женщина из Одессы укусила полицейскую — приговор суда

Одесситка укусила полицейскую и получила штраф — подробности
В Одессе женщина, которая неоднократно устраивала скандалы с родственниками и соседями, напала на полицейскую. Инцидент произошел во время семейного конфликта, когда правоохранители приехали на вызов.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Одесситка укусила полицейскую
Известно, что обидчица ранее уже была судима. Осенью 2023 года к ее дому снова приехали полицейские, которых вызвали соседи из-за громкой ссоры. Свидетели рассказали, что во дворе были слышны крики, а обвиняемая была в состоянии сильного алкогольного опьянения — кричала, оскорбляла всех и не пускала правоохранителей в квартиру.
Впоследствии они все же вошли в помещение и пытались успокоить женщину. Она упала на пол, начала сопротивляться, толкаться и кричать. Когда одна из полицейских подошла ближе, обидчица укусила ее за ногу, а потом еще и ударила в лицо. Пострадавшая получила рассечение губы.
Согласно материалам следствия, после этого, на женщину надели наручники. Но даже сидя на диване, она кричала, плевалась и пыталась ударить бабушку, с которой часто конфликтовала. На место прибыла скорая — медики узнали женщину, потому что уже не раз выезжали по этому адресу. Впоследствии стало известно, что она состоит на учете в психиатрическом учреждении.
Отметим, кроме этого инцидента, соседи неоднократно жаловались на ее поведение, утверждается в решении суда. Она возвращалась домой поздно, громко ругалась и нарушала покой во дворе.
Как наказали женщину
Суд признал ее виновной в нападении на правоохранительницу и вынес приговор — 2 года ограничения свободы. До вступления приговора в силу она будет находиться под личным обязательством — должна сообщать об изменении места жительства и являться в суд по вызову. Кроме того, суд обязал обвиняемую выплатить потерпевшей 5000 гривен материального и 10 000 гривен морального ущерба.
Напомним, в Карловском районе Полтавской области женщина ударила работника ТЦК и получила приговор. Также мы писали, что на Киевщине судили женщину, которая информировала врага о расположении военных объектов.
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