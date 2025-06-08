Авария в Одесской области - погибли мать и двое детей

В Одесской области автомобиль врезался в дерево. Фото: Нацполиция

Смертельная авария произошла утром 8 июня в Одесской области. Водитель не справился с управлением, и легковушка влетела в дерево. Есть погибшие и раненые.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в одесской области.

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Трагедия произошла вблизи села Катлабуг в Измаильском районе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, и машина врезалась в придорожное дерево.

В салоне находилась вся семья: мать, отец и трое детей — четырехмесячный младенец, 12-летняя девочка и 15-летний парень.

К сожалению, погибли 41-летняя женщина и ее самый маленький и самый старший ребенок. Водителя и 12-летнюю дочь доставили в больницу. У мужчины взяли биообразцы для проверки на алкоголь или наркотики.

На месте ДТП работают следователи

На месте работали следователи, спасатели и полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Пока что устанавливается правовая квалификация инцидента.

Полиция Одесской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость, ведь цена ошибки — человеческие жизни.

Напомним, в Березовском районе Одесской области объявлен тендер на содержание 120 местных дорог общего пользования. Также мы писали, что одесситка в состоянии алкогольного опьянения укусила полицейскую.