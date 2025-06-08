Утримання доріг на Одещині — тендер на 173 млн грн

Ремонт дороги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Березівському районі Одещини оголошено тендер на утримання 120 місцевих доріг загального користування. Вартість — понад 173 мільйони гривень. Передбачено як ремонти влітку, так і прибирання снігу взимку.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Тендер оголосило на утримання доріг у Березівському районі Одеської області. Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг". Закупівля передбачає виконання додаткових послуг, а його загальна вартість становить 173 383 088 гривень. Тендер оголосили 5 червня 2025 року. Подати пропозиції можна до 14 червня, а електронний аукціон відбудеться 16 червня. Роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Що планують зробити

У плані — обслуговування 120 доріг місцевого значення. Зокрема, це дрібні ремонти мостів і труб, відновлення штукатурки та укріплення бетонних конструкцій. Передбачено й оновлення фарбування та дорожньої розмітки — для безпеки на перехрестях і мостах.

Взимку підрядник має розчищати сніг плужними машинами, автогрейдерами й тракторами. У переліку робіт — посипання доріг протиожеледними сумішами та чергування техніки для оперативного реагування.

Нагадаємо, на цвинтарі "Західне" в Одесі планують провести капітальний ремонт дорожнього покриття за понад 18 мільйонів гривень, які виділять з бюджету міста. Також ми писали, що Одеська міськрада готується провести капітальний ремонт берегоукріплення на ділянці від вулиці Новоберегової, 90/51 до пляжу Аркадія.