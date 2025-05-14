На Одещині хочуть відремонтувати садок за 125, 7 мільйонів гривень - тендер

Село Раухівка. Фото ілюстративне: Skaerman

У Раухівці Березовського району із населенням 2,8 тисячі вже втретє проводять тендер на реконструкцію дитячого садка. Очікувана вартість робіт — майже 126 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з системи електронних закупівель.

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Реконструкція садка

Проєкт передбачає комплексну реконструкцію дошкільної установи. Спочатку підрядник повинен провести демонтаж старих конструкцій, включаючи покрівлю та дерев'яні споруди. Потім облаштувати нові фундаменти, стіни та перекриття з важкого бетону В30 та монолітні сходи. Крім того, підприємець має прокласти інженерні мережі (опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація). Передбачено і влаштування інклюзивного середовища, зокрема йдеться про встановлення ліфта для маломобільних груп. На завершальному етапі має бути проведений благоустрій території, який включає в себе озеленення, тротуари, декоративне покриття.

Тендерна пропозиція. Фото: скриншот

Інші умови

У технічному завданні зазначено, що об'єкт розрахований на роботу у сейсмонебезпечній зоні (7–9 балів). Згідно з графіком закупівлі, подача пропозицій завершується 28 травня, а сам аукціон стартує 29-го. Спочатку роботи оцінювали у 147 млн ​​грн. Однак після кількох невдалих спроб ціну понизили до 125 734 733 гривень. Проєкт реалізується за рахунок бюджету громади. Додамо, в Раухівці живе близько 2,8 тисячі осіб.

Старий тендер. Фото: скриншот

Додамо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі відремонтують гуртожиток. А також про штраф Одеському припортовому заводу.