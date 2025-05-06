Выманивал у одесситов инвестиции и обманул людей на 12 миллионов гривен — задержали мошенника

Фигурант с полицией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области задержали мужчину, который выдавал себя за владельца финансовой компании и выманивал у граждан деньги, обещая им сверхприбыль. В результате фигурант обманул инвесторов на примерно 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 60-летний подозреваемый переехал в Одессу из другого региона. Злоумышленник выдавал себя за владельца финансовой компании, которая якобы специализируется на инвестировании в криптовалюту и приносит сверхприбыли. С конца 2022-го по 2024 год он активно популяризировал свою сферу деятельности в социальных сетях и на публичных встречах, убеждая людей делать вклады в его фирму. Фигурант обещал гражданам высокие проценты за пользование их средствами, обязательный возврат вкладов, а также дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Для сохранения доверия иногда он даже платил минимальные суммы. Полицейские установили 81 обманутого горожанина, которым аферист нанес ущерб в целом на сумму около 12 миллионов гривен.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1, 2, 3, 4, 4, 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, совершенное повторно и в особо крупных размерах). Суд избрал дельцу меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах из Молдовы, которых задержали в Одесской области. А также о чиновнике, имущество которого суд арестовал за мошенничество.