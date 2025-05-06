Виманював в одеситів інвестиції та ошукав людей на 12 мільйонів гривень — затримали шахрая

Фігурант з поліцією. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині затримали чоловіка, який видавав себе за власника фінансової компанії та виманював в громадян гроші, обіцяючи їм надприбутки. В результаті фігурант ошукав інвесторів на приблизно 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 60-річний підозрюваний переїхав до Одеси з іншого регіону. Зловмисник видавав себе за власника фінансової компанії, яка нібито спеціалізується на інвестуванні у криптовалюту та приносить надприбутки. З кінця 2022-го по 2024 рік він активно популяризував свою сферу діяльності в соціальних мережах та на публічних зустрічах, переконуючи людей робити вклади в його фірму. Фігурант обіцяв громадянам високі відсотки за користування їхніми коштами, обов’язкове повернення вкладів, а також додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри іноді він навіть сплачував мінімальні суми. Поліцейські встановили 81 ошуканого містянина, яким аферист спричинив збитки загалом на суму близько 12 мільйонів гривень.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1, 2, 3, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно і в особливо великих розмірах). Суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про браконьєрів з Молдови, яких затримали на Одещині. А також про посадовця, майно якого суд арештував за шахрайство.