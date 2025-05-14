В Одесской области хотят отремонтировать садик за 125,7 миллиона гривен - тендер

Село Рауховка. Фото иллюстративное: Skaerman

В Рауховке Березовского района с населением 2,8 тысячи, уже в третий раз проводят тендер на реконструкцию детского сада. Ожидаемая стоимость работ — почти 126 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок.

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Проект предусматривает комплексную реконструкцию дошкольного учреждения. Сначала подрядчик должен провести демонтаж старых конструкций, включая кровлю и деревянные сооружения. Затем обустроить новые фундаменты, стены и перекрытия из тяжелого бетона В30 и монолитные лестницы. Кроме того, предприниматель обязан проложить инженерные сети (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация). Предусмотрено и устройство инклюзивной среды, в частности речь идет об установке лифта для маломобильных групп. На завершающем этапе должно быть проведено благоустройство территории, которое включает в себя озеленение, тротуары, декоративное покрытие.

Тендерное предложение. Фото: скриншот

Другие условия

В техническом задании указано, что объект рассчитан на работу в сейсмоопасной зоне (7-9 баллов). Согласно графику закупки, подача предложений завершается 28 мая, а сам аукцион стартует 29-го. Сначала работы оценивали в 147 млн грн. Однако после нескольких неудачных попыток, цену снизили до 125 734 733 грн. Проект реализуется за счет бюджета громады. Добавим, в Рауховке живет около 2,8 тысячи человек.

Старый тендер. Фото: скриншот

Добавим, еще недавно мы писали о том, что в Одессе отремонтируют общежитие. А также о штрафе Одесскому припортовому заводу.