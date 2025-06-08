Содержание дорог в Одесской области - тендер на 173 млн грн

Ремонт дороги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Березовском районе Одесской области объявлен тендер на содержание 120 местных дорог общего пользования. Стоимость — более 173 миллионов гривен. Предусмотрены как ремонты летом, так и уборка снега зимой.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Тендер объявило на содержание дорог в Березовском районе Одесской области. Государственное предприятие "Служба местных автомобильных дорог". Закупка предусматривает выполнение дополнительных услуг, а его общая стоимость составляет 173 383 088 гривен. Тендер объявили 5 июня 2025 года. Подать предложения можно до 14 июня, а электронный аукцион состоится 16 июня. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Что планируют сделать

В плане - обслуживание 120 дорог местного значения. В частности, это мелкие ремонты мостов и труб, восстановление штукатурки и укрепление бетонных конструкций. Предусмотрено и обновление покраски и дорожной разметки — для безопасности на перекрестках и мостах.

Зимой подрядчик должен расчищать снег плужными машинами, автогрейдерами и тракторами. В перечне работ — посыпка дорог противогололедными смесями и дежурство техники для оперативного реагирования.

Напомним, на кладбище "Западное" в Одессе планируют провести капитальный ремонт дорожного покрытия за более 18 миллионов гривен, которые выделят из бюджета города. Также мы писали, что Одесский горсовет готовится провести капитальный ремонт берегоукрепления на участке от улицы Новобереговой, 90/51 до пляжа Аркадия.