Жительница Одесской области хотела взорвать военных по заказу ФСБ

Подозреваемая после задержания. Фото: Одесская областная прокуратура

Жительница Одесской области по заказу ФСБ готовила взрывчатку для теракта на военном объекте и следила за перемещениями служащих. Женщину поймали с поличным, ей грозит до двенадцати лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, в конце 2024 года подозреваемая была завербована российскими спецслужбами через Telegram-канал. Женщина получила подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также организации видеонаблюдения за военным объектом в городе Белгород-Днестровский. Для реализации замысла кураторы перечислили ей 18 000 грн на приобретение компонентов для взрывчатки и аренду квартиры.

Действуя по указанию представителей спецслужб РФ, подозреваемая подготовила взрывное устройство к передаче исполнителю. Она оставила его в пакете в подъезде многоквартирного дома неподалеку от потенциальной цели. В тот же день прибор был приведен в действие возле здания отделения военной службы правопорядка в ВСУ. К счастью, никто из личного состава и гражданских не пострадал. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Проверяется ее причастность к совершению других преступлений.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины (совершение террористического акта). Ей грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, недавно мы писали о школьнице, которая сорвала теракт в Ивано-Франковске. А также о попытке подрыва военных в Киеве.