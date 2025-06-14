В Одессе предотвратили теракт, организованный по заказу спецслужб РФ

В Одессе задержали мужчину, который готовил теракты. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали 31-летнего мужчину, который по заданию спецслужб РФ готовил теракт против украинского военного. Для проверки его надежности он сжег военную машину. Преступник уже установил взрывчатку, но силовики успели остановить преступление.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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По данным следствия, в мае 2025 года мужчина согласился сотрудничать с представителем российских спецслужб. За деньги он должен был совершить теракт против военнослужащего ВСУ.

Изъятый телефон. Фото: Одесская областная прокуратура

Сначала злоумышленнику дали "тестовое" задание — поджечь автомобиль, который принадлежал украинской армии. После успешного выполнения и видеофиксации, транспорт полностью сгорел. Далее мужчина получил указания для главного удара.

Из тайника он достал рюкзак с самодельной взрывчаткой, батареей, телефоном-дистанционным детонатором и видеокамерой. Этот "набор" он хранил дома, а затем перенес в жилой район Одессы, где, по его информации, должен был быть военный.

Самодельная взрывчатка, фото: Одесская областная прокуратура

Террорист установил СВП и камеру наблюдения. Но благодаря быстрым действиям СБУ и правоохранителей теракт удалось остановить. Подозреваемый задержан, его взяли под стражу. Ему сообщено о подозрении по нескольким статьям — покушение на теракт, препятствование ВСУ и умышленное уничтожение имущества.

Напомним, жительница Одесской области по заказу ФСБ готовила взрывчатку для теракта на военном объекте и следила за перемещениями служащих. Также мы писали, что школьница сорвала теракт ФСБ в центре Ивано-Франковска.