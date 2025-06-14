В Одесі затримали двох ділків за збут психотропів

Затриманий чоловік. Фото ілюстративне: Нацполіція

Поліція затримала двох жителів Одеси, які продавали наркотики на вулиці. Чоловік збував канабіс, а жінка — метадон, отриманий за медичною програмою. Обох затримали. Їм загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це у суботу, 14 червня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією слідчих, обидва неодноразово продавали наркотики підставному покупцю. Також відомо, що затриманий 46-річний іноземець, жінка — одеситка.

В поліції повідомили, що чоловік реалізував три згортки з канабісом, а жінка — 24 пігулки метадону. Відомо, що одеситка отримувала препарати в лікарні як наркозалежна. Частину з них вона незаконно продавала. Джерело наркотиків у чоловіка ще з'ясовують.

Одеситка торгувала метадоном. Фото: Нацполіція

Під час затримання в іноземця виявили 10 пакуночків із речовиною рослинного походження, а також гроші та мобільні телефони з доказами злочину. Усе вилучене направили на експертизу, яка вже підтвердила наявність заборонених речовин.

Вилучені під час обшуків наркотики Фото: Нацполіція

Яке покарання за торгівлю наркотиками

Обох підозрюють у зберіганні та повторному збуті наркотиків. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, одесит виготовляв амфетамін та вирощував канабіс з метою продажу. Також ми писали, що поліцейські зупинили діяльність наркокартелю з оборудками на мільйони, який діяв на території 15 областей України, зокрема й в Одеській.