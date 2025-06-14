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Главная Одесса В Одессе задержали "парочку", которая продавала психотропы

В Одессе задержали "парочку", которая продавала психотропы

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Дата публикации 14 июня 2025 10:54
В Одессе задержали двух дельцов за сбыт психотропов
Задержанный мужчина. Фото иллюстративное: Нацполиция
Ключові моменти В Одессе задержали наркоторговцев Какое наказание за торговлю наркотиками

Полиция задержала двух жителей Одессы, которые продавали наркотики на улице. Мужчина сбывал каннабис, а женщина — метадон, полученный по медицинской программе. Обоих задержали. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Задержание наркодельца. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали наркоторговцев

По информации следователей, оба неоднократно продавали наркотики подставному покупателю. Также известно, что задержан 46-летний иностранец, женщина — одесситка.

В полиции сообщили, что мужчина реализовал три свертка с каннабисом, а женщина — 24 таблетки метадона. Известно, что одесситка получала препараты в больнице как наркозависимая. Часть из них она незаконно продавала. Источник наркотиков у мужчины еще выясняют.

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Одесситка торговала метадоном. Фото: Нацполиция

Во время задержания у иностранца обнаружили 10 пакетов с веществом растительного происхождения, а также деньги и мобильные телефоны с доказательствами преступления. Все изъятое направили на экспертизу, которая уже подтвердила наличие запрещенных веществ.

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Изъятые во время обысков наркотики Фото: Нацполиция

Какое наказание за торговлю наркотиками

Обоих подозревают в хранении и повторном сбыте наркотиков. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, одессит изготавливал амфетамин и выращивал каннабис с целью продажи. Также мы писали, что полицейские остановили деятельность наркокартеля со сделками на миллионы, который действовал на территории 15 областей Украины, в том числе и в Одесской.

Одесса наркотики киберполиция Одесская область Новости Одессы продажа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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