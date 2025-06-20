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Головна Одеса Привласнення мільйонів — депутатку одеської мерії взяли під варту

Привласнення мільйонів — депутатку одеської мерії взяли під варту

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Дата публікації: 20 червня 2025 15:05
Депутатці Одеської міськради обрали запобіжний захід - справа щодо привласнення коштів на нарко та алкозалежних
Засідання суду. Фото: Ірина Гриб у соцмережі
Ключові моменти Депутатка під вартою Подробиці справи Яке покарання загрожує

Депутатці Одеської міськради, яку підозрюють у привласненні 2,2 мільйонів гривень на програмі з реабілітації нарко та алкозалежних, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними ЗМІ, мова йде про Ірину Ясенович-Куценко.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Депутатка під вартою

Депутатці Одеської міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 2 мільйонів гривень. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Подробиці справи

За даними слідства, депутатка розробила схему привласнення коштів, передбачених на  міську програму з реабілітації наркозалежних. 

Схема реалізовувалася під час виконання договорів про надання послуг за програмою "28 днів". Угоду було укладено між комунальним некомерційним підприємством "Центр психічного здоров’я та боротьби з залежностями" та ФОП. Фігуранти вносили до звітної документації неправдиву інформацію. Вони використовували персональні дані осіб, які не проходили курс реабілітації, або ж робили це за власний кошт та вказували послуги, що фактично не надавались. В результаті упродовж 2023-2024 років підозрювані заволоділи бюджетними коштами на суму 2,2 млн гривень.

Яке покарання загрожує

Депутатці оголошено підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння бюджетними коштами  у великих розмірах). Їй загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обшуки, які проводили правоохоронці у приміщеннях депутатів міської ради. А також про виключення Юрія Кормишкіна з виконкому миколаївського муніципалітету.

Одеса корупція місцеві депутати Новини Одеси БЕБ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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