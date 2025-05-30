Депутата Юрия Кормышкина исключили из Николаевского исполкома

Юрий Кормышкин. Фото: latifundist

Из исполкома городского совета Николаева исключили депутата Юрия Кормышкина, который сам подал заявление об уходе. Чиновника подозревают в "отмывании активов" и ложном декларировании.

Соответствующее решение приняли на сессии Николаевского городского совета.

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Исключение из исполкома

За исключение Юрия Кормышкина из состава исполнительного комитета Николаевской мэрии проголосовали 28 депутатов, еще 9 воздержались. Во время предыдущих двух заседаний аналогичный вопрос не набрал необходимой поддержки. Последняя попытка состоялась в октябре 2025 года на 38-й сессии муниципалитета.

Что известно о Юрии Кормышкине

Юрия Кормышкина правоохранители задержали в январе 2024 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла чиновника в том, что он пытался легализовать имущество, приобретенное его женой Ириной. Речь идет об активах, приобретенных в 2021-2022 годах на сумму более 20 миллионов гривен. По версии следствия, будучи депутатом областного совета, он скрыл истинное происхождение этих средств, чтобы придать им вид законных. Кроме того, САП подозревало его в подаче ложных данных в декларации. В ответ фигурант заявил, что эти средства были подарены его жене ее отцом.

Напомним, недавно мы писали о приговорах супругам Кормышкиных. А также об увольнении депутата от "Слуги народа" с должности.