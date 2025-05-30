Депутата Юрія Кормишкіна виключили з Миколаївського виконкому

Юрій Кормишкін. Фото: latifundist

З виконкому міської ради Миколаєва виключили депутата Юрія Кормишкіна, який сам подав заяву про вихід. Посадовця підозрюють у "відмиванні активів" та неправдивому декларуванні.

Відповідне рішення прийняли на сесії Миколаївської міської ради.

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Виключення з виконкому

За виключення Юрія Кормишкіна зі складу виконавчого комітету Миколаївської мерії проголосували 28 депутатів, ще 9 утримались. Під час попередніх двох засідань аналогічне питання не набрало необхідної підтримки. Остання спроба відбулась у жовтні 2025 року на 38-й сесії муніципалітету.

Що відомо про Юрія Кормишкіна

Юрія Кормишкіна правоохоронці затримали у січні 2024 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала посадовця у тому, що він намагався легалізувати майно, набуте його дружиною Іриною. Йдеться про активи, придбані у 2021–2022 роках на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, бувши депутатом обласної ради, він прикрив справжнє походження цих коштів, щоб надати їм вигляд законних. Крім того, САП підозрювало його у поданні неправдивих даних у декларації. У відповідь фігурант заявив, що ці кошти були подаровані його дружині її батьком.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вироки подружжю Кормишкіних. А також про звільнення депутатки від "Слуги народу" з посади.