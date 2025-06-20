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Головна Одеса Нічний обстріл Одеси — знищені спортзал та магазин (фото)

Нічний обстріл Одеси — знищені спортзал та магазин (фото)

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Дата публікації: 20 червня 2025 13:55
Наслідки дронової атаки РФ на Одесу - знищені приватні підприємства (фото)
Спортзал "Краян". Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Влучання у магазин Знищений спортзал Обстріл в ніч проти 20 червня

Під час нічної атаки РФ на Одесу, окрім житлових будинків та закладів освіти, сильно постраждали декільки приватних підриємств у центрі міста. Наразі їх власники підраховують збитки та прибирають наслідки ворожого удару.

Про те, що розповідають одесити про цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Влучання у магазин

В один із магазинів в центрі Одеси влучив ворожий шахед та розірвався всередині. В результаті вибуху виникла пожежа. Під час атаки в закладі перебував нічний охоронець. На щастя, чоловік не постраждав. Однак майно крамниці було сильно пошкоджено обстрілом.

"Пошкоджені наші стенди. Ми займаємося керамічною плиткою та сантехнікою. Багато зразків пошкоджено назавжди. Наразі виносимо все на двір та очікуємо комунальні служби, щоб вони допомогли нам прибрати усе сміття",— каже адміністратор магазину Станіслав Трач.

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Станіслав, власник магазину. Фото: Новини.LIVE
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Біля магазину. Фото: Новини.LIVE
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Місце влучання шахеда у магазин. Фото: Новини.LIVE

Знищений спортзал

Один з російських шахедів влучив у спортивний зал, який відвідували як діти, так і дорослі. Підприємець поки не знає що робити, адже атака нанесла йому величезні збитки.

"Не можу поки вирішити що робити далі. Поки що усі разом прибираємо наслідки. Одного тільки не можу зрозуміти: чого ці сволоти саме сюда стріляли...",— каже Сергій.

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Сергій, власник спортзалу. Фото: Новини.LIVE
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Знищений спортзал. Фото: Новини.LIVE
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Стеля спортзалу. Фото: Новини.LIVE

Обстріл в ніч проти 20 червня

Додамо, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Атаки зазнала цивільна інфраструктура міста — в результаті загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.

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Спортзал зсередини. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мешканці будинків розповідали про атаку. А також про пошкодження на одеському вокзалі в результаті обстрілу.

збитки Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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