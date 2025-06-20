Наслідки дронової атаки РФ на Одесу - знищені приватні підприємства (фото)

Нічний обстріл Одеси — знищені спортзал та магазин (фото)
Під час нічної атаки РФ на Одесу, окрім житлових будинків та закладів освіти, сильно постраждали декільки приватних підриємств у центрі міста. Наразі їх власники підраховують збитки та прибирають наслідки ворожого удару.
Про те, що розповідають одесити про цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Влучання у магазин
В один із магазинів в центрі Одеси влучив ворожий шахед та розірвався всередині. В результаті вибуху виникла пожежа. Під час атаки в закладі перебував нічний охоронець. На щастя, чоловік не постраждав. Однак майно крамниці було сильно пошкоджено обстрілом.
"Пошкоджені наші стенди. Ми займаємося керамічною плиткою та сантехнікою. Багато зразків пошкоджено назавжди. Наразі виносимо все на двір та очікуємо комунальні служби, щоб вони допомогли нам прибрати усе сміття",— каже адміністратор магазину Станіслав Трач.
Знищений спортзал
Один з російських шахедів влучив у спортивний зал, який відвідували як діти, так і дорослі. Підприємець поки не знає що робити, адже атака нанесла йому величезні збитки.
"Не можу поки вирішити що робити далі. Поки що усі разом прибираємо наслідки. Одного тільки не можу зрозуміти: чого ці сволоти саме сюда стріляли...",— каже Сергій.
Обстріл в ніч проти 20 червня
Додамо, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередніми даними, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Атаки зазнала цивільна інфраструктура міста — в результаті загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мешканці будинків розповідали про атаку. А також про пошкодження на одеському вокзалі в результаті обстрілу.
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