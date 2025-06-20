Наслідки обстрілу Одеси дронами в ніч проти 20 травня

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі росіяни знову здійснили масований дроновий наліт на Одесу. На даний час відомо про одного загиблого та 14 поранених, троє з яких —рятувальники. Люди досі приходять до тями після пережитого обстрілу.

Про те, як одесити пережили цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Дрон потрапив у будинок

Дрон влучив у будинок у 15 метрах від квартири Євгена. Він у цей час перебував між двома стінами разом із дітьми та тещею. Спуститися у сховище родина не встигла. Його сусідка була заблокована у квартирі до приїзду рятувальників — їй допомагали звільнитися всі разом.

"Приїхали рятувальники, в них теж не одразу вийшло звільнити жінку, хлопці падали, двох з них завалило уламками балконів. Ми їм допомагали, коли я пробив собі ногу цвяхом. Усі люди дуже швидко організувалися",— каже Євген.

Євген, мешканець будинку. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждали в укритті

Данило під час атаки був у своїй квартирі разом із молодшими сестрою та братом. Сім'я встигла спуститися у сховище. Чоловік каже: вибухи були настільки сильними, що навіть в укритті вибило двері.

"Тільки спустився до укриття, встиг так тільки на корточки сісти і аж в укритті вибило всі двері. Там пластикові двері, вони просто впали на мене. Людям, які постраждали дали допомогу на місці, приїхали швидка та ДСНС. Було страшно, але ми намагалися зберегтти холодний розум, аби допомогти людям",— каже Данило.

Данило, пережив обстріл. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Знищені квартири

В одному з будинків постраждали 8 під'їздів — це 64 квартири. Вибуховими хвилями вибило двері та вікна майже у всіх приміщеннях. Крім того, будівля залишилась без електроенергії.

"Сподіваюся, що обленерго подасть напругу і ми почнем підключати по черзі всі парадні. Сьогодні будемо фіксувати пошкодження у 4 парадних, які найбільше постраждали. Є квартири, де знащено практично все. Після чого будемо приймати рішення що робити"— каже голова місцевого ОСББ Валерій Матковський.

Валерій Матковський, голова ОСББ. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена стеля. Фото: Новини.LIVE

Всередині приміщення. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці відкрили справу

Загалом в результаті атаки було пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будівель, один з яких знищено вщент. Руйнувань зазнали господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян. Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці фіксують усі наслідки обстрілу.

Вибите скло. Фото: Новини.LIVE

Подвір'я будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як рятувальники ліквідували наслідки атаки. А також про пошкодження на вокзалі в результаті обстрілу.