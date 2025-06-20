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Головна Одеса Масована атака на Одесу — ранкові фото наслідків

Масована атака на Одесу — ранкові фото наслідків

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Дата публікації: 20 червня 2025 09:50
Наслідки обстрілу Одеси дронами в ніч проти 20 травня
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дрон потрапив у будинок Постраждали в укритті Знищені квартири Правоохоронці відкрили справу

Сьогодні вночі росіяни знову здійснили масований дроновий наліт на Одесу. На даний час відомо про одного загиблого та 14 поранених, троє з яких —рятувальники. Люди досі приходять до тями після пережитого обстрілу.

Про те, як одесити пережили цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Дрон потрапив у будинок

Дрон влучив у будинок у 15 метрах від квартири Євгена. Він у цей час перебував між двома стінами разом із дітьми та тещею. Спуститися у сховище родина не встигла. Його сусідка була заблокована у квартирі до приїзду рятувальників — їй допомагали звільнитися всі разом.

"Приїхали рятувальники, в них теж не одразу вийшло звільнити жінку, хлопці падали, двох з них завалило уламками балконів. Ми їм допомагали, коли я пробив собі ногу цвяхом. Усі люди дуже швидко організувалися",— каже Євген.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 1
Євген, мешканець будинку. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 2
Знищене авто. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 3
Біля пошкодженого будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждали в укритті

Данило під час атаки був у своїй квартирі разом із молодшими сестрою та братом. Сім'я встигла спуститися у сховище. Чоловік каже: вибухи були настільки сильними, що навіть в укритті вибило двері.

"Тільки спустився до укриття, встиг так тільки на корточки сісти і аж в укритті вибило всі двері. Там пластикові двері, вони просто впали на мене. Людям, які постраждали дали допомогу на місці, приїхали швидка та ДСНС. Було страшно, але ми намагалися зберегтти холодний розум, аби допомогти людям",— каже Данило.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 4
Данило, пережив обстріл. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 5
Пошкоджений балкон. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 6
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Знищені квартири

В одному з будинків постраждали 8 під'їздів — це 64 квартири. Вибуховими хвилями вибило двері та вікна майже у всіх приміщеннях. Крім того, будівля залишилась без електроенергії.

"Сподіваюся, що обленерго подасть напругу і ми почнем підключати по черзі всі парадні. Сьогодні будемо фіксувати пошкодження у 4 парадних, які найбільше постраждали. Є квартири, де знащено практично все. Після чого будемо приймати рішення що робити"— каже голова місцевого ОСББ Валерій Матковський.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 7
Валерій Матковський, голова ОСББ. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 8
Пошкоджена стеля. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 9
Всередині приміщення. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці відкрили справу

Загалом в результаті атаки було пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будівель, один з яких знищено вщент. Руйнувань зазнали господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян. Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Правоохоронці фіксують усі наслідки обстрілу.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 10
Вибите скло. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 11
Подвір'я будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як рятувальники ліквідували наслідки атаки. А також про пошкодження на вокзалі в результаті обстрілу.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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