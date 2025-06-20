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Главная Одесса Массированная атака на Одессу — утренние фото последствий

Массированная атака на Одессу — утренние фото последствий

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Дата публикации 20 июня 2025 09:50
Последствия обстрела Одессы дронами в ночь на 20 мая
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дрон попал в дом Пострадавшие в укрытии Уничтоженные квартиры Правоохранители открыли дело

Сегодня ночью россияне снова совершили массированный дроновой налет на Одессу. В настоящее время известно об одном погибшем и 14 раненых, трое из которых — спасатели. Люди до сих пор приходят в себя после пережитого обстрела.

О том, как одесситы пережили эту ночь узнавали журналисты Новости.LIVE с места событий.

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Дрон попал в дом

Дрон попал в дом в 15 метрах от квартиры Евгения. Он в это время находился между двумя стенами вместе с детьми и тещей. Спуститься в убежище семья не успела. Его соседка была заблокирована в квартире до приезда спасателей — ей помогали освободиться все вместе.

"Приехали спасатели, у них тоже не сразу получилось освободить женщину, ребята падали, двух из них завалило обломками балконов. Мы им помогали, когда я пробил себе ногу гвоздем. Все люди очень быстро организовались",— говорит Евгений.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 1
Евгений, житель дома. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 2
Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 3
Возле поврежденного дома. Фото: Новини.LIVE

Пострадавшие в укрытии

Даниил во время атаки был в своей квартире вместе с младшими сестрой и братом. Семья успела спуститься в убежище. Мужчина говорит: взрывы были настолько сильными, что даже в укрытии выбило двери.

"Только спустился в укрытие, успел так только на корточки сесть и аж в укрытии выбило все двери. Там пластиковые двери, они просто упали на меня. Людям, которые пострадали, дали помощь на месте, приехали скорая и ГСЧС. Было страшно, но мы пытались сохранить холодный ум, чтобы помочь людям",— говорит Даниил.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 4
Даниил, переживший обстрел. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 5
Поврежденный балкон. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 6
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные квартиры

В одном из домов пострадали 8 подъездов — это 64 квартиры. Взрывными волнами выбило двери и окна почти во всех помещениях. Кроме того, здание осталось без электроэнергии.

"Надеюсь, что облэнерго подаст напряжение и мы начнем подключать по очереди все парадные. Сегодня будем фиксировать повреждения в 4 парадных, которые больше всего пострадали. Есть квартиры, где повреждено практически все. После чего будем принимать решение что делать"— говорит председатель местного ОСМД Валерий Матковский.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 7
Валерий Матковский, председатель ОСМД. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 8
Поврежденный потолок. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 9
Внутри помещения. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители открыли дело

Всего в результате атаки был поврежден 23-этажный дом, ряд других многоквартирных жилых зданий, одно из которых уничтожено дотла. Разрушениям подверглись хозяйственные постройки, учебное заведение, магазины, автомобили горожан. Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Правоохранители фиксируют все последствия обстрела.

В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 10
Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE
В укритті вибило двері — Як одесити пережили ніч обстрілу - фото 11
Двор дома. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как спасатели ликвидировали последствия атаки. А также о повреждениях на вокзале в результате обстрела.

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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