Яка температура води в Одесі сьогодні, 20 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Пляж в Одесі. фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 20 червня, в Одесі мінлива хмарність із короткочасними дощами. Проте температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня не опуститься, що має порадувати відпочивальників, які приїхали, аби покупатися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 20 червня не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 16 до 17°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний вітер, хмари, та дощі, які пройдуть сьогодні регіоном.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці очікується невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +23...+25 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі та вранці місцями обіцяють невеликий дощ. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.