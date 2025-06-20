Яка температура води в Одесі сьогодні, 20 червня - прогноз погоди від синоптиків Гідрометцентру

Відпочинок в Одесі — якою буде сьогодні температура води
Сьогодні, у п'ятницю, 20 червня, в Одесі мінлива хмарність із короткочасними дощами. Проте температура води у морі, за даними синоптиків, протягом дня не опуститься, що має порадувати відпочивальників, які приїхали, аби покупатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 20 червня не похолодшає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від 16 до 17°С. Однак відпочивальникам слід враховувати прохолодний вітер, хмари, та дощі, які пройдуть сьогодні регіоном.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вночі та вранці очікується невеликий дощ. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +23...+25 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а вночі та вранці місцями обіцяють невеликий дощ. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +22 °C до +27 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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