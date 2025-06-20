Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отдых в Одессе — какой будет сегодня температура воды

Отдых в Одессе — какой будет сегодня температура воды

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 04:57
Какая температура воды в Одессе сегодня, 20 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра
Пляж в Одессе. фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура воды Погода в Одессе Погода в Одесской области

Сегодня, в пятницу, 20 июня, в Одессе переменная облачность с кратковременными дождями. Однако температура воды в море, по данным синоптиков, в течение дня не опустится, что должно порадовать отдыхающих, которые приехали, чтобы искупаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 20 июня не похолодает. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 16 до 17°С. Однако отдыхающим следует учитывать прохладный ветер, облака, и дожди, которые пройдут сегодня по региону.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром ожидается небольшой дождь. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +23...+25 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и утром местами обещают небольшой дождь. Ветер сегодня прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

None - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

Одесса вода Новости Одессы прогноз погоды температура
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации