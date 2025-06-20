Какая температура воды в Одессе сегодня, 20 июня - прогноз погоды от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 20 июня, в Одессе переменная облачность с кратковременными дождями. Однако температура воды в море, по данным синоптиков, в течение дня не опустится, что должно порадовать отдыхающих, которые приехали, чтобы искупаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 20 июня не похолодает. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от 16 до 17°С. Однако отдыхающим следует учитывать прохладный ветер, облака, и дожди, которые пройдут сегодня по региону.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, а ночью и утром ожидается небольшой дождь. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но позже потеплеет до +23...+25 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а ночью и утром местами обещают небольшой дождь. Ветер сегодня прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +22 °C до +27 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.