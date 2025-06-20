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Головна Одеса Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси

Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:40
Наслідки дронової атаки РФ на Оедсу в ніч проти 20 червня — постраждав Одеський Національний університет піщових технологій
Одеський Національний університет піщових технологій після атаки. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Раді, що залишилися живими Обстріл університету Оперативні штаби розгорнуто

Внаслідок нічного обстрілу було пошкоджено будівлю Одеського Національного університету піщових технологій та житлові будинки, що розташовані поруч. Люди ледве оговтуються після жаху, який пережили цієї ночі та сподіваються на компенсації від держави, адже збитки — колосальні.

Про те, як одесити пережили цю ніч дізнавалися журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Раді, що залишилися живими

Будинок Ліди опинився в епіцентрі нічної атаки. У її квартирі немає ні вікон, ні дверей, ні жодної вцілілої стелі. Крім того, обстрілом було пошкоджено комунікації, тому родина залишилася без світла та газу. Жінка каже: збитки величезні, але вона рада, що хоча б залишилася живою.

"Після обстрілу немає нічого взагалі. В нас немає ні газу, ні світла. В результаті атаки полопалися усі труби в приміщенні. Вибило двері, посбивало стелі... Слава Богу, що хоча б залишилися живими!" — ділиться Ліда.

Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 1
Ліда пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE
Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 2
Пошкоджена стеля. Фото: Новини.LIVE
Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 3
Зламані стіни. Фото: Новини.LIVE
Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 4
Горище будинку. Фото: Новини.LIVE

Обстріл університету

Руйнувань зазнав і Одеський Національний університет піщових технологій. В будівлі освітнього закладу майже не лишилося жодного вцілілого вікна, а теріторія поблизу вся усипана битим склом. Комунальники досі продовжують прибирати наслідки.

Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 5
Університет після атаки. Фото: Новини.LIVE
Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 6
Вікна ВНЗ. Фото: Новини.LIVE

Оперативні штаби розгорнуто

На місцях ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби у Приморському та Хаджибейському районах міста. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до оперативних штабів, або телефонувати: 

  • до Приморської районної адміністрації на гарячу лінію: 066-73-69-501
  • до Хаджибейської районної адміністрації за телефонами: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.
Без вікон, світла та газу — чергові наслідки обстрілу Одеси - фото 7
Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інші наслідки атаки на Одесу в ніч проти 20 червня. А також про те, що російські обстріли знищують пам'ятки, які знаходяться під захистом ЮНЕСКО.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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