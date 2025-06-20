Последствия дроновой атаки РФ на Оедсу в ночь на 20 июня - пострадал Одесский Национальный университет песчаных технологий

Одесский Национальный университет пищевых технологий после атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате ночного обстрела было повреждено здание Одесского Национального университета песчаных технологий и жилые дома, расположенные рядом. Люди едва приходят в себя после ужаса, который пережили этой ночью и надеются на компенсации от государства, ведь убытки — колоссальные.

О том, как одесситы пережили эту ночь узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Рады, что остались живы

Дом Лиды оказался в эпицентре ночной атаки. В ее квартире нет ни окон, ни дверей, ни одного уцелевшего потолка. Кроме того, обстрелом были повреждены коммуникации, поэтому семья осталась без света и газа. Женщина говорит: убытки огромные, но она рада, что хотя бы осталась живой.

"После обстрела нет ничего вообще. У нас нет ни газа, ни света. В результате атаки полопались все трубы в помещении. Выбило двери, посбивало потолки... Слава Богу, что хотя бы остались живы!",— делится Лида.

Лида, пережившая обстрел. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный потолок. Фото: Новини.LIVE

Сломанные стены. Фото: Новини.LIVE

Чердак дома. Фото: Новини.LIVE

Обстрел университета

Разрушениям подвергся и Одесский Национальный университет песчаных технологий. В здании образовательного учреждения почти не осталось ни одного уцелевшего окна, а территория поблизости вся усыпана битым стеклом. Коммунальщики до сих пор продолжают убирать последствия.

Университет после атаки. Фото: Новини.LIVE

Окна ВУЗа. Фото: Новини.LIVE

Оперативные штабы развернуты

На местах ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы в Приморском и Хаджибейском районах города. Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативные штабы, или звонить по телефону:

в Приморскую районную администрацию на горячую линию: 066-73-69-501

в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам: (048) 752-96-16, (048) 752-96-17.

Уничтоженное авто. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о других последствиях атаки на Одессу в ночь на 20 июня. А также о том, что российские обстрелы уничтожают памятники, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.