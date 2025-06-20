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Головна Одеса Одеському ексвоєнкому Борисову збільшили розмір застави

Одеському ексвоєнкому Борисову збільшили розмір застави

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:05
Одеському екс-воєнкому Євгену Борисову збільшили розмір застави
Євген Борисов. Фото: Суспільне
Ключові моменти Заставу збільшили Справа Євгена Борисова

Апеляційний суд збільшив заставу колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову з 20 млн до 45,42 млн грн. Фігуранта підозрюють у незаконному збагаченні та перевищенні повноважень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Заставу збільшили

Колегія суддів Київського апеляційного суду задовольнила скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора. В результаті розмір застави колишньому начальнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову до 45,42 млн грн.

Нагадаємо, що у травні 2025 року  суддя Печерського райсуду залишила колишнього військкома під вартою до 24 червня з альтернативою внесення застави у 20 млн грн. 

Справа Євгена Борисова

Родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. У травні ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення повноважень) та відсторонило військкома від посади. 19 липня голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. 22 липня 2023 року йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації.

У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, виїзди на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби і щодо підробки документів. Крім того, йому інкримінують відмивання коштів на понад 140 мільйонів гривень. Ексвоєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що справу Борисова було передано до суду. А також про подовження йому запобіжного заходу.

Одеса суд ДБР Новини Одеси ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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