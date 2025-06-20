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Главная Одесса Одесскому экс-военкому Борисову увеличили размер залога

Одесскому экс-военкому Борисову увеличили размер залога

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Дата публикации 20 июня 2025 11:05
Одесскому экс-военкому Евгению Борисову увеличили размер залога
Евгений Борисов. Фото: Суспільне
Ключові моменти Залог увеличили Дело Евгения Борисова

Апелляционный суд увеличил залог бывшему одесскому военкому Евгению Борисову с 20 млн до 45,42 млн грн. Фигуранта подозревают в незаконном обогащении и превышении полномочий.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Залог увеличили

Коллегия судей Киевского апелляционного суда удовлетворила жалобу прокурора Офиса Генерального прокурора. В результате размер залога бывшему начальнику Одесского ТЦК и СП Евгению Борисову до 45,42 млн грн.

Напомним, что в мае 2025 года судья Печерского райсуда оставила бывшего военкома под стражей до 24 июня с альтернативой внесения залога в 20 млн грн.

Дело Евгения Борисова

Семья Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. В мае ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение полномочий) и отстранило военкома от должности. 19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен. 22 июля 2023 года ему объявили о подозрении в незаконном обогащении и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации.

В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении, выездах на отдых в Испанию и на Сейшелы вместо службы и о подделке документов. Кроме того, ему инкриминируют отмывание денег на более 140 миллионов гривен. Экс-военному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, что дело Борисова было передано в суд. А также о продлении ему меры пресечения.

Одесса суд ГБР Новости Одессы ТЦК и СП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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