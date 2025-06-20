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Головна Одеса Росія знищує пам'ятники під захистом ЮНЕСКО в Одесі

Росія знищує пам'ятники під захистом ЮНЕСКО в Одесі

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Дата публікації: 20 червня 2025 10:30
Росія пошкодила 3 історичні центри міст, які є об'єктами ЮНЕСКО — заступниця міністра культури України Анастасія Бондар
Пошкоджений об'єкт в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Пошкоджена спадщина Софійський собор у Києві

Росія регулярними обстрілами пошкодила три об’єкти ЮНЕСКО з найвищим рівнем захисту в Україні. А саме йдеться про історичні центри таких міст як Києв, Львів та Одеса.

Про це повідомила заступниця міністра культури України Анастасія Бондар у коментарі для  Новини.LIVE.

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Пошкоджена спадщина

Внаслідок обстрілу історичного центру Одеси, який є об'єктом ЮНЕСКО, постраждали наступні об'єкти:

  • собор Різдва Христового,
  • будівля філармонії,
  • історичні готелі.

Наразі об’єкти не відновлюють повноцінно, оскільки обстріли ще тривають. Однак їх намагаються стабілізувати, аби вони не розвалилися.

"Ми всі бачили і собор, і готель, і філармонію. Там величезна кількість об'єктів постраждали. Всі вони досліджуються і документуються для того, щоб потім ми могли використовувати це в міжнародному суді", — каже  заступниця міністра культури України Анастасія Бондар.

Софійський собор у Києві

Після останніх російських атак на Київ, пошкоджень зазнав навіть Софійський собор, який також є об'єктом ЮНЕСКО. Від потужної вибухової хвилі від нього відвалилася частина карнізу. Фахівці ще продовжують досліджувати руйнування, аби зрозуміти який стан мають внутрішні конструкції.

"По частині собору відбуваються роботи для того, щоб закрити покрівлю, щоб дощ не заливав. Ми не знаємо, наскільки пошкодження є ще й всередині цих конструкцій, тому що ми тільки зараз бачимо, що ззовні відвалилася частина карниза. Але ми будемо ще досліджувати й використовувати лазерне сканування для того, щоб зрозуміти наскільки цільність цих внутрішніх конструкцій є", — каже Анастасія Бондар.

Україна зараз має 27 об’єктів під посиленим захистом ЮНЕСКО — це рекордна кількість серед усіх країн в історії організації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 20 червня. А також про пошкодження вокзалу під час атаки.

 

Одеса обстріли ЮНЕСКО Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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