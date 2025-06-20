Россия повредила 3 исторических центра городов, которые являются объектами ЮНЕСКО - заместитель министра культуры Украины Анастасия Бондарь

Поврежденный объект в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Россия регулярными обстрелами повредила три объекта ЮНЕСКО с самым высоким уровнем защиты в Украине. А именно речь идет об исторических центрах таких городов как Киев, Львов и Одесса.

Об этом сообщила заместитель министра культуры Украины Анастасия Бондарь в комментарии для Новини.LIVE.

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В результате обстрела исторического центра Одессы, который является объектом ЮНЕСКО, пострадали следующие объекты:

собор Рождества Христова,

здание филармонии,

исторические гостиницы,

Сейчас объекты не восстанавливают полноценно, поскольку обстрелы еще продолжаются. Однако их пытаются стабилизировать, чтобы они не развалились.

"Мы все видели и собор и отель и филармонию. Там огромное количество объектов пострадали. Все они исследуются и документируются для того, чтобы потом мы могли использовать это в международном суде",— говорит заместитель министра культуры Украины Анастасия Бондарь.

Софийский собор в Киеве

После последних российских атак на Киев, повреждения получил даже Софийский собор, который также является объектом ЮНЕСКО. От мощной взрывной волны от него отвалилась часть карниза. Специалисты еще продолжают исследовать разрушения, чтобы понять какое состояние имеют внутренние конструкции.

"По части собора происходят работы для того, чтобы закрыть кровлю, чтобы дождь не заливал. Мы не знаем, насколько повреждения есть еще и внутри этих конструкций, потому что мы только сейчас видим, что снаружи отвалилась часть карниза. Но мы будем еще исследовать и использовать лазерное сканирование для того, чтобы понять насколько целостность этих внутренних конструкций есть",— говорит Анастасия Бондарь.

В Украина сейчас 27 объектов под усиленной защитой ЮНЕСКО — это рекордное количество среди всех встран в истории организации.

Напомним, недавно мы писали о последствиях обстрела Одессы в ночь на 20 июня. А также о повреждении вокзала во время атаки.