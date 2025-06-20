Последствия дроновой атаки РФ на Одессу - уничтожены частные предприятия (фото)

Ночной обстрел Одессы — уничтожены спортзал и магазин (фото)
Во время ночной атаки РФ на Одессу, кроме жилых домов и учебных заведений, сильно пострадали несколько частных предприятий в центре города. Сейчас их владельцы подсчитывают убытки и убирают последствия вражеского удара.
О том, что рассказывают одесситы об этой ночи узнавали журналисты Новини.LIVE с места событий.
Попадание в магазин
В один из магазинов в центре Одессы попал вражеский шахед и разорвался внутри. В результате взрыва возник пожар. Во время атаки в заведении находился ночной охранник. К счастью, мужчина не пострадал. Однако имущество предпринимателей было сильно повреждено обстрелом.
"Повреждены наши стенды. Мы занимаемся керамической плиткой и сантехникой. Многие образцы повреждены навсегда. Сейчас выносим все во двор и ожидаем коммунальные службы, чтобы они помогли нам убрать весь мусор",— говорит администратор магазина Станислав Трач.
Уничтоженный спортзал
Один из российских шахедов попал в спортивный зал, который посещали как дети, так и взрослые. Предприниматель пока не знает что делать, ведь атака нанесла ему огромные убытки.
"Не могу пока решить что делать дальше. Пока все вместе убираем последствия. Одного только не могу понять: чего эти сволочи именно сюда стреляли...",— говорит Сергей.
Обстрел в ночь на 20 июня
Добавим, сегодня ночью ВС РФ осуществили массированный удар беспилотниками по Одессе. По предварительным данным, враг применил не менее 10 БПЛА. Атаке подверглась гражданская инфраструктура города — в результате погиб один человек, еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — трое спасателей.
Напомним, недавно мы писали о том, что жители домов рассказывали об атаке. А также о повреждениях на одесском вокзале в результате обстрела.
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