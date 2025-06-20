Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияМедцентрДомСпортВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Присвоение миллионов — депутата одесской мэрии взяли под стражу

Присвоение миллионов — депутата одесской мэрии взяли под стражу

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 15:05
Депутату Одесского горсовета избрали меру пресечения - дело о присвоении средств на нарко и алкозависимых
Заседание суда. Фото: Ирина Гриб в соцсети
Ключові моменти Депутат под стражей Подробности дела Какое наказание грозит

Депутату Одесского горсовета, которую подозревают в присвоении 2,2 миллионов гривен на программе по реабилитации нарко и алкозависимых, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным СМИ, речь идет об Ирине Ясенович-Куценко.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Реклама
Читайте также:

Депутат под стражей

Депутату Одесского горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривен. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Подробности дела

По данным следствия, депутат разработала схему присвоения средств, предусмотренных на городскую программу по реабилитации наркозависимых.

Схема реализовывалась во время выполнения договоров о предоставлении услуг по программе "28 дней". Соглашение было заключено между коммунальным некоммерческим предприятием "Центр психического здоровья и борьбы с зависимостями" и ФЛП. Фигуранты вносили в отчетную документацию ложную информацию. Они использовали персональные данные лиц, которые не проходили курс реабилитации, или же делали это за свой счет и указывали услуги, которые фактически не предоставлялись. В результате в течение 2023-2024 годов подозреваемые завладели бюджетными средствами на сумму 2,2 млн гривен.

Какое наказание грозит

Депутату объявлено подозрение по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение бюджетными средствами в крупных размерах). Ей грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об обысках, которые проводили правоохранители в помещениях депутатов городского совета. А также об исключении Юрия Кормышкина из исполкома николаевского муниципалитета.

Одесса коррупция местные депутаты Новости Одессы БЕБ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации