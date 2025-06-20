Депутату Одесского горсовета избрали меру пресечения - дело о присвоении средств на нарко и алкозависимых

Заседание суда. Фото: Ирина Гриб в соцсети

Депутату Одесского горсовета, которую подозревают в присвоении 2,2 миллионов гривен на программе по реабилитации нарко и алкозависимых, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным СМИ, речь идет об Ирине Ясенович-Куценко.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Депутат под стражей

Депутату Одесского горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривен. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

Подробности дела

По данным следствия, депутат разработала схему присвоения средств, предусмотренных на городскую программу по реабилитации наркозависимых.

Схема реализовывалась во время выполнения договоров о предоставлении услуг по программе "28 дней". Соглашение было заключено между коммунальным некоммерческим предприятием "Центр психического здоровья и борьбы с зависимостями" и ФЛП. Фигуранты вносили в отчетную документацию ложную информацию. Они использовали персональные данные лиц, которые не проходили курс реабилитации, или же делали это за свой счет и указывали услуги, которые фактически не предоставлялись. В результате в течение 2023-2024 годов подозреваемые завладели бюджетными средствами на сумму 2,2 млн гривен.

Какое наказание грозит

Депутату объявлено подозрение по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение бюджетными средствами в крупных размерах). Ей грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об обысках, которые проводили правоохранители в помещениях депутатов городского совета. А также об исключении Юрия Кормышкина из исполкома николаевского муниципалитета.