Депутатку одесского горсовета подозревают в растрате средств

Одесский горсовет. Фото: Одесский городской совет

Бюро экономической безопасности провело обыски в помещениях некоторых депутатов Одесского горсовета. По данным СМИ, правоохранители проверяют факты присвоения бюджетных средств на реабилитации людей с зависимостями.

Об этом сообщила журналистка Ирина Гриб.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

По данным Ирины Гриб, на программе реабилитации алко и наркозависимых, которую курировала депутат горсовета Ирина Куценко, отмывали бюджетные средства. В отчетности фигурировали десятки пациентов, которые на самом деле не существовали, а услуги предоставлялись в мизерных объемах, уверяет журналистка. Однако деньги на этот проект перечислялись регулярно.

Полученные деньги, якобы осваивали через коммунальное предприятие "Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом" Одесского городского совета. Журналистка утверждает, что таким образом было присвоено более 7 миллионов гривен.

"Сегодняшний рейд БЭБ — более 10 обысков с утра, и аплодисменты — Под подозрением депутат горсовета от "Доверяй делам" Ирина Есинович-Куценко",— говорится в сообщении Ирины Гриб.

Сообщение Ирины Гриб. Фото: скриншот

Что известно об Ирине Куценко

В 2012 году Ирина Куценко баллотировалась в народные депутаты Украины по 136 избирательному мажоритарному округу. С 2010 по 2015 — была депутатом Одесского городского совета 6 созыва по списку политической партии "Родина".

Ирина Куценко является депутатом Одесского городского совета 7 созыва от Политической партии "Доверяй делам" с 2015 года. Она также является членом постоянной комиссии по вопросам социальной политики и труда. Кроме того — уже почти 20 лет работает юристом в ОО "Украинская национальная федерация таиландского бокса Муэй Тай", президентом которой является мэр Геннадий Труханов.

Напомним, недавно мы писали о николаевском депутате, которого исключили из исполкома. А также о языковом скандале с участием Андрея Вагапова.