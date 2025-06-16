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Головна Одеса Мовний скандал у магазині Одеси — охоронець проти депутата

Мовний скандал у магазині Одеси — охоронець проти депутата

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Дата публікації: 16 червня 2025 09:31
Мовний скандал за участю депутата одеської міськради Андрія Вагапова
Охорона в магазині. Фото ілюстративне: avrora
Ключові моменти Мовний конфлікт

В одному з одеських супермаркетів відбувся черговий мовний скандал — охоронець відмовився розмовляти із покупцем українською. Однак клієнтом виявився депутат міськради Андрій Вагапов, через що працівника магазину пообіцяли звільнити.

Відео з інцидентом виклав депутат міської ради Андрій Вагапов у соцмережу.

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Мовний конфлікт

Охоронець підійшов до Андрія Вагапова в супермаркеті та почав російською почав вимагати, щоб він показав чек, оскільки в нього були продукти, придбані в іншій крамниці. Депутат у відповідь попросив спілкуватися з ним українською. Тоді працівник магазину почав йому хамити. В результаті суперечки чоловік навіть штовхнув народного обранця.

"Я йому відповів, щоб він покликав начальника охорони, а з ним я не бажаю спілкуватися. Коли я відійшов від каси, почув у свій бік "я тут пятьдесят лет живу и как считаю нужным, так и разговариваю. И никаких проблем не было раньше. А ты откуда приехал, что так общаешься?". Повернувшись до нього я сказав, що звернусь до його керівництва і нахилився, щоб прочитати прізвище на бейджі, але отримав від нього поштовх у плече зі словами "иди отсюда мелкими шагами", — скаржиться Андрій Вагапов.

Депутат підійшов до іншого охоронця, а той покликав адміністратора магазину, якому Андрій Вагапов повідомив про подію. За таку поведінку працівника пообіцяли звільнити з роботи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мовний скандал із таксистом в Одесі. А також про те, як можна вирішити конфлікти, які стосуються мови спілкування.

Одеса російська мова українська мова магазини Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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