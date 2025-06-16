Погода в Одессе 16 июня: солнце, до +27 °C и без дождя

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 июня, Одесса встретит день теплой погодой без осадков. В городе ожидается до +27 °C, а морская вода прогреется до +17 °C. Будет дуть северо-западный ветер, местами до 12 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

В Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность и теплую, но не жаркую погоду. Существенных осадков не предвидится, так что день подойдет как для прогулок по городу, так и для визита на пляж.

Ветер будет северо-западным, со скоростью 7-12 метров в секунду, что принесет легкую прохладу с моря. Ночью температура в пределах +15...+17 °C, а днем — комфортные +25...+27 °C.

Температура морской воды будет держаться на уровне +16...+17 °C, поэтому желающие могут уже открывать купальный сезон.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

По области также будет тепло — до +30 °C. Видимость на автодорогах хорошая, что создает благоприятные условия для поездок.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Сегодня в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Раздельная;

Черноморск;

Белгород-Днестровск;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей

Напомним, сегодня в Киеве и области ожидается переменная облачность, но осадков не предвидится. В то же время в Харькове и области в течение дня будет облачно с прояснениями, и даже дождь.