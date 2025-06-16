Погода в Одесі 16 червня: сонце, до +27 °C і без дощу

Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря
Сьогодні, 16 червня, Одеса зустріне день теплою погодою без опадів. У місті очікується до +27 °C, а морська вода прогріється до +17 °C. Дутиме північно-західний вітер, місцями до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність і теплу, але не спекотну погоду. Істотних опадів не передбачається, тож день підійде як для прогулянок містом, так і для візиту на пляж.
Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 метрів на секунду, що принесе легку прохолоду з моря. Уночі температура в межах +15…+17 °C, а вдень — комфортні +25…+27 °C.
Температура морської води триматиметься на рівні +16…+17 °C, тож охочі можуть вже відкривати купальний сезон.
Погода в Одеській області
По області також буде тепло — до +30 °C. Видимість на автошляхах хороша, що створює сприятливі умови для поїздок.
Пожежна небезпека на Одещині
Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Роздільна;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровськ;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Нагадаємо, сьогодні у Києві та області очікується мінлива хмарність, але опадів не передбачається. Водночас у Харкові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями, і навіть дощ.
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