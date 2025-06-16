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Головна Одеса Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря

Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря

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Дата публікації: 16 червня 2025 05:09
Погода в Одесі 16 червня: сонце, до +27 °C і без дощу
Люди купаються в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні, 16 червня, Одеса зустріне день теплою погодою без опадів. У місті очікується до +27 °C, а морська вода прогріється до +17 °C. Дутиме північно-західний вітер, місцями до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

В Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність і теплу, але не спекотну погоду. Істотних опадів не передбачається, тож день підійде як для прогулянок містом, так і для візиту на пляж.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 метрів на секунду, що принесе легку прохолоду з моря. Уночі температура в межах +15…+17 °C, а вдень — комфортні +25…+27 °C.

Температура морської води триматиметься на рівні +16…+17 °C, тож охочі можуть вже відкривати купальний сезон.

Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря - фото 1
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

По області також буде тепло — до +30 °C. Видимість на автошляхах хороша, що створює сприятливі умови для поїздок.

Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

  • Любашівка;
  • Роздільна;
  • Чорноморськ;
  • Білгород-Дністровськ;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилкове;
  • Ізмаїл.
Пляжний сезон в Одесі — яка температура Чорного моря - фото 3
Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів 

Нагадаємо, сьогодні у Києві та області очікується мінлива хмарність, але опадів не передбачається. Водночас у Харкові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями, і навіть дощ.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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