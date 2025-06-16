Погода в Одесі 16 червня: сонце, до +27 °C і без дощу

Люди купаються в морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 червня, Одеса зустріне день теплою погодою без опадів. У місті очікується до +27 °C, а морська вода прогріється до +17 °C. Дутиме північно-західний вітер, місцями до 12 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність і теплу, але не спекотну погоду. Істотних опадів не передбачається, тож день підійде як для прогулянок містом, так і для візиту на пляж.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 7–12 метрів на секунду, що принесе легку прохолоду з моря. Уночі температура в межах +15…+17 °C, а вдень — комфортні +25…+27 °C.

Температура морської води триматиметься на рівні +16…+17 °C, тож охочі можуть вже відкривати купальний сезон.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

По області також буде тепло — до +30 °C. Видимість на автошляхах хороша, що створює сприятливі умови для поїздок.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Роздільна;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровськ;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, сьогодні у Києві та області очікується мінлива хмарність, але опадів не передбачається. Водночас у Харкові та області протягом дня буде хмарно з проясненнями, і навіть дощ.