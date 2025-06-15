Погода в Одесі 15 червня — температура, вітер і опади

Дівчина усміхається. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 15 червня, в Одесі буде по-літньому тепло та без опадів. Температура вдень сягне +25…+27°C, а вечір обіцяє ще більше тепла. Опади малоймовірні, вітер помірний, а небо — ясне.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Вночі стовпчик термометра опуститься до +15 °C, а вранці підніметься до +16 °C. Вологість повітря — 80%, вітер північно-західний, швидкістю до 6 м/с.

Найкомфортніше буде вдень, адже повітря прогріється до +25 °C, а за відчуттями до +27 °C. Вечір ще тепліший: температура триматиметься на рівні +26 °C, без дощу та з легким вітром.

Атмосферний тиск стабільний — 756 мм рт. ст. Протягом усього дня ймовірність опадів не перевищить 10%.

Сонце зійде о 05:03 і зайде о 20:52, день триватиме майже 16 годин. Місяць перебуває у фазі повні, що зробить вечірнє небо особливо красивим.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +25...+30 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Пожежна небезпека на Одещині

Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Роздільна;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровськ;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Нагадаємо, ми писали, де на Одещині зафіксували найвищі показники радіаційного фону. Також повідомляли, що на західному березі лиману Хаджидер, у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" виникла масштабна пожежа.