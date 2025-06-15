Погода в Одесі 15 червня — температура, вітер і опади

Сонце з ранку і до вечора — погода в Одесі завтра порадує
Завтра, 15 червня, в Одесі буде по-літньому тепло та без опадів. Температура вдень сягне +25…+27°C, а вечір обіцяє ще більше тепла. Опади малоймовірні, вітер помірний, а небо — ясне.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі стовпчик термометра опуститься до +15 °C, а вранці підніметься до +16 °C. Вологість повітря — 80%, вітер північно-західний, швидкістю до 6 м/с.
Найкомфортніше буде вдень, адже повітря прогріється до +25 °C, а за відчуттями до +27 °C. Вечір ще тепліший: температура триматиметься на рівні +26 °C, без дощу та з легким вітром.
Атмосферний тиск стабільний — 756 мм рт. ст. Протягом усього дня ймовірність опадів не перевищить 10%.
Сонце зійде о 05:03 і зайде о 20:52, день триватиме майже 16 годин. Місяць перебуває у фазі повні, що зробить вечірнє небо особливо красивим.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +12...+17 °С, вдень +25...+30 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Пожежна небезпека на Одещині
Сьогодні в Одеській області прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. Через погодні умови можливе швидке поширення вогню у разі займання. Синоптики закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Так, високий рівень оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Роздільна;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровськ;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Нагадаємо, ми писали, де на Одещині зафіксували найвищі показники радіаційного фону. Також повідомляли, що на західному березі лиману Хаджидер, у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" виникла масштабна пожежа.
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