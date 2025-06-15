Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Солнце с утра и до вечера — погода в Одессе завтра порадует

Солнце с утра и до вечера — погода в Одессе завтра порадует

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 16:48
Погода в Одессе 15 июня - температура, ветер и осадки - погода в Одессе 15 июня
Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области Пожарная опасность в Одесской области

Завтра, 15 июня, в Одессе будет по-летнему тепло и без осадков. Температура днем достигнет +25...+27 °C, а вечер обещает еще больше тепла. Осадки маловероятны, ветер умеренный, а небо — ясное.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью столбик термометра опустится до +15 °C, а утром поднимется до +16 °C. Влажность воздуха — 80%, ветер северо-западный, скоростью до 6 м/с.

Комфортнее всего будет днем, ведь воздух прогреется до +25 °C, а по ощущениям до +27 °C. Вечер еще теплее: температура будет держаться на уровне +26 °C, без дождя и с легким ветром.

Атмосферное давление стабильное — 756 мм рт. ст. В течение всего дня вероятность осадков не превысит 10%.

Солнце взойдет в 05:03 и зайдет в 20:52, день продлится почти 16 часов. Луна находится в фазе полнолуния, что сделает вечернее небо особенно красивым.

Сонце з ранку і до вечора — погода в Одесі завтра порадує - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Сонце з ранку і до вечора — погода в Одесі завтра порадує - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Пожарная опасность в Одесской области

Сегодня в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

  • Любашевка;
  • Раздельная;
  • Черноморск;
  • Белгород-Днестровск;
  • Сарата;
  • Болград;
  • Вилково;
  • Измаил.

Напомним, мы писали, где в Одесской области зафиксировали самые высокие показатели радиационного фона. Также сообщалось, что на западном берегу лимана Хаджидер, в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" возник масштабный пожар.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации