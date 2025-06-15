Погода в Одессе 15 июня - температура, ветер и осадки - погода в Одессе 15 июня

Девушка улыбается. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 15 июня, в Одессе будет по-летнему тепло и без осадков. Температура днем достигнет +25...+27 °C, а вечер обещает еще больше тепла. Осадки маловероятны, ветер умеренный, а небо — ясное.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Ночью столбик термометра опустится до +15 °C, а утром поднимется до +16 °C. Влажность воздуха — 80%, ветер северо-западный, скоростью до 6 м/с.

Комфортнее всего будет днем, ведь воздух прогреется до +25 °C, а по ощущениям до +27 °C. Вечер еще теплее: температура будет держаться на уровне +26 °C, без дождя и с легким ветром.

Атмосферное давление стабильное — 756 мм рт. ст. В течение всего дня вероятность осадков не превысит 10%.

Солнце взойдет в 05:03 и зайдет в 20:52, день продлится почти 16 часов. Луна находится в фазе полнолуния, что сделает вечернее небо особенно красивым.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Пожарная опасность в Одесской области

Сегодня в Одесской области прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. Из-за погодных условий возможно быстрое распространение огня в случае возгорания. Синоптики призывают граждан быть максимально осторожными с огнем. Так, высокий уровень объявлен в населенных пунктах:

Любашевка;

Раздельная;

Черноморск;

Белгород-Днестровск;

Сарата;

Болград;

Вилково;

Измаил.

Напомним, мы писали, где в Одесской области зафиксировали самые высокие показатели радиационного фона. Также сообщалось, что на западном берегу лимана Хаджидер, в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" возник масштабный пожар.