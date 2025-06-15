Радіаційний фон в Одеській області 15 червня

Радіаційний фон на Одещині — де зафіксували найвищі показники
Сьогодні, 15 червня, на Одещині провели заміри радіаційного фону. Всього спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках. Найвищі значення зафіксовано у Южному та Балті.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Рівень радіації в населених пунктах Одещини
За їхніми даними, радіаційний фон в Одеській області стабільний і не перевищує допустимих меж.
Найвищі показники зафіксували у місті Южне — 16 мкР/год, та в Балті — 13 мкР/год.
В інших населених пунктах рівень радіації нижчий:
- Любашівка — 8
- Затишшя — 11
- Сербка — 7
- Роздільна — 9
- Одеса — 9
- Чорноморськ — 11
- Білгород-Дністровський — 8
- Сарата — 9
- Болград — 10
- Вилкове — 10
Усі ці значення вважаються природними і не становлять небезпеки для здоров’я людей.
Як захиститись від радіації
- Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;
- підготуйте запас їжі, води та ліків;
- мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;
- знезаразьте себе.
Як і навіщо приймати калію йодид
Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю знищила реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів Ірану. Також ми писали, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.
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