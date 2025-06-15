Радіаційний фон в Одеській області 15 червня

Прилад для змірювання радіаційного фону. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 15 червня, на Одещині провели заміри радіаційного фону. Всього спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках. Найвищі значення зафіксовано у Южному та Балті.



Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Рівень радіації на Одещині. Фото: скриншот

Рівень радіації в населених пунктах Одещини

За їхніми даними, радіаційний фон в Одеській області стабільний і не перевищує допустимих меж.

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Найвищі показники зафіксували у місті Южне — 16 мкР/год, та в Балті — 13 мкР/год.

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В інших населених пунктах рівень радіації нижчий:

Любашівка — 8

Затишшя — 11

Сербка — 7

Роздільна — 9

Одеса — 9

Чорноморськ — 11

Білгород-Дністровський — 8

Сарата — 9

Болград — 10

Вилкове — 10

Усі ці значення вважаються природними і не становлять небезпеки для здоров’я людей.

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Як захиститись від радіації

Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;

підготуйте запас їжі, води та ліків;

мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;

знезаразьте себе.

Як і навіщо приймати калію йодид

Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю знищила реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів Ірану. Також ми писали, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.