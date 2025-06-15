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Головна Одеса Радіаційний фон на Одещині — де зафіксували найвищі показники

Радіаційний фон на Одещині — де зафіксували найвищі показники

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Дата публікації: 15 червня 2025 12:00
Радіаційний фон в Одеській області 15 червня
Прилад для змірювання радіаційного фону. Фото ілюстративне: pixabay
Ключові моменти Рівень радіації в населених пунктах Одещини Як захиститись від радіації Як і навіщо приймати калію йодид

Сьогодні, 15 червня, на Одещині провели заміри радіаційного фону. Всього спеціалісти взяли проби в 12 контрольних точках. Найвищі значення зафіксовано у Южному та Балті.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Радіаційний фон на Одещині — де зафіксували найвищі показники - фото 1
Рівень радіації на Одещині. Фото: скриншот

Рівень радіації в населених пунктах Одещини

За їхніми даними, радіаційний фон в Одеській області стабільний і не перевищує допустимих меж.

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Найвищі показники зафіксували у місті Южне — 16 мкР/год, та в Балті — 13 мкР/год.

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В інших населених пунктах рівень радіації нижчий:

  • Любашівка — 8
  • Затишшя — 11
  • Сербка — 7
  • Роздільна — 9
  • Одеса — 9
  • Чорноморськ — 11
  • Білгород-Дністровський — 8
  • Сарата — 9
  • Болград — 10
  • Вилкове — 10

Усі ці значення вважаються природними і не становлять небезпеки для здоров’я людей.

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Як захиститись від радіації

  • Залишайтесь у приміщенні та увімкніть телевізор чи радіо;
  • підготуйте запас їжі, води та ліків;
  • мінімізуйте контакт із зовнішнім світом;
  • знезаразьте себе.

Як і навіщо приймати калію йодид

Йодистий калій захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Але приймати препарат можна лише після офіційного оповіщення. МОЗ радить приймати калій йодид за шість і менше годин до надходження радіаційної хмари або ж одночасно із надходженням хмари та через шість годин після.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю знищила реактор Натанз, один з найважливіших ядерних об’єктів Ірану. Також ми писали, що, ймовірно, внаслідок атаки загинули начальник іранського Генштабу і вчені-атомники.

Одеса Одеська область Новини Одеси радіація небезпека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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