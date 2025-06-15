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Главная Одесса Радиационный фон на Одесчине — где самые высокие показатели

Радиационный фон на Одесчине — где самые высокие показатели

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Дата публикации 15 июня 2025 12:00
Радиационный фон в Одесской области 15 июня
Прибор для измерения радиационного фона. Фото иллюстративное: pixabay
Ключові моменти Уровень радиации в населенных пунктах Одесской области Как защититься от радиации Как и зачем принимать калия йодид

Сегодня, 15 июня, в Одесской области провели замеры радиационного фона. Всего специалисты взяли пробы в 12 контрольных точках. Самые высокие значения зафиксированы в Южном и Балте.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Радіаційний фон на Одещині — де зафіксували найвищі показники - фото 1
Уровень радиации в Одесской области. Фото: скриншот

Уровень радиации в населенных пунктах Одесской области

По их данным, радиационный фон в Одесской области стабилен и не превышает допустимых пределов.

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Самые высокие показатели зафиксировали в городе Южный — 16 мкР/ч, и в Балте — 13 мкР/ч.

В других населенных пунктах уровень радиации ниже:

  • Любашевка — 8
  • Затишье — 11
  • Сербка — 7
  • Раздельная — 9
  • Одесса — 9
  • Черноморск — 11
  • Белгород-Днестровский — 8
  • Сарата — 9
  • Болград — 10
  • Вилково — 10

Все эти значения считаются естественными и не представляют опасности для здоровья людей.

Как защититься от радиации

  • Оставайтесь в помещении и включите телевизор или радио;
  • подготовьте запас еды, воды и лекарств;
  • минимизируйте контакт с внешним миром;
  • обеззаразьте себя.

Как и зачем принимать калия йодид

Йодистый калий защищает щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Но принимать препарат можно только после официального оповещения. Минздрав советует принимать калий йодид за шесть и менее часов до поступления радиационного облака или же одновременно с поступлением облака и через шесть часов после.

Напомним, Армия обороны Израиля уничтожила реактор Натанз, один из важнейших ядерных объектов Ирана. Также мы писали, что, вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.

Одесса Одесская область Новости Одессы радиация опасность
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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