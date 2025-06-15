Радиационный фон в Одесской области 15 июня

Прибор для измерения радиационного фона. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 15 июня, в Одесской области провели замеры радиационного фона. Всего специалисты взяли пробы в 12 контрольных точках. Самые высокие значения зафиксированы в Южном и Балте.



Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Уровень радиации в Одесской области. Фото: скриншот

Уровень радиации в населенных пунктах Одесской области

По их данным, радиационный фон в Одесской области стабилен и не превышает допустимых пределов.

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Самые высокие показатели зафиксировали в городе Южный — 16 мкР/ч, и в Балте — 13 мкР/ч.

В других населенных пунктах уровень радиации ниже:

Любашевка — 8

Затишье — 11

Сербка — 7

Раздельная — 9

Одесса — 9

Черноморск — 11

Белгород-Днестровский — 8

Сарата — 9

Болград — 10

Вилково — 10

Все эти значения считаются естественными и не представляют опасности для здоровья людей.

Как защититься от радиации

Оставайтесь в помещении и включите телевизор или радио;

подготовьте запас еды, воды и лекарств;

минимизируйте контакт с внешним миром;

обеззаразьте себя.

Как и зачем принимать калия йодид

Йодистый калий защищает щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Но принимать препарат можно только после официального оповещения. Минздрав советует принимать калий йодид за шесть и менее часов до поступления радиационного облака или же одновременно с поступлением облака и через шесть часов после.

Напомним, Армия обороны Израиля уничтожила реактор Натанз, один из важнейших ядерных объектов Ирана. Также мы писали, что, вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.