Радиационный фон в Одесской области 15 июня

Радиационный фон на Одесчине — где самые высокие показатели
Сегодня, 15 июня, в Одесской области провели замеры радиационного фона. Всего специалисты взяли пробы в 12 контрольных точках. Самые высокие значения зафиксированы в Южном и Балте.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Уровень радиации в населенных пунктах Одесской области
По их данным, радиационный фон в Одесской области стабилен и не превышает допустимых пределов.
Самые высокие показатели зафиксировали в городе Южный — 16 мкР/ч, и в Балте — 13 мкР/ч.
В других населенных пунктах уровень радиации ниже:
- Любашевка — 8
- Затишье — 11
- Сербка — 7
- Раздельная — 9
- Одесса — 9
- Черноморск — 11
- Белгород-Днестровский — 8
- Сарата — 9
- Болград — 10
- Вилково — 10
Все эти значения считаются естественными и не представляют опасности для здоровья людей.
Как защититься от радиации
- Оставайтесь в помещении и включите телевизор или радио;
- подготовьте запас еды, воды и лекарств;
- минимизируйте контакт с внешним миром;
- обеззаразьте себя.
Как и зачем принимать калия йодид
Йодистый калий защищает щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. Но принимать препарат можно только после официального оповещения. Минздрав советует принимать калий йодид за шесть и менее часов до поступления радиационного облака или же одновременно с поступлением облака и через шесть часов после.
Напомним, Армия обороны Израиля уничтожила реактор Натанз, один из важнейших ядерных объектов Ирана. Также мы писали, что, вероятно, в результате атаки погибли начальник иранского Генштаба и ученые-атомщики.
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